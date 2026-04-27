Madagascar: Antsirabe - Une nouvelle filiale de la Banque centrale s'ouvre

27 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Doris Mampionona

La Banque centrale de Madagascar a inauguré une filiale à Antsirabe. Elle servira de centre de coordination pour plusieurs antennes régionales et facilitera l'accès aux services financiers publics.

Un nouveau siège de la Banque centrale de Madagascar ouvre ses portes dans la région du Vakinankaratra. Installée à Antsirabe, cette agence deviendra un centre de coordination pour les antennes de Fianarantsoa, Toliara, Manakara et Morondava.

Dans son allocution lors de la cérémonie d'inauguration de cette infrastructure, le chef de l'État a souligné que la mise en place de cette antenne permettra d'améliorer l'accès aux services financiers publics, tout en prenant en considération les défis liés à la gestion de la monnaie nationale, l'ariary, ainsi qu'au développement économique.

Il a également exprimé sa satisfaction face à l'appréciation constante de la monnaie nationale par rapport aux devises étrangères. À cette occasion, le président Michael Randrianirina a encouragé la Banque centrale à consolider ses acquis afin de faire face aux défis qui attendent la Grande Île en matière de politique monétaire sur le planinternational.

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Souveraineté financière

De son côté, le gouverneur de la Banque centrale, Aivo Andrianarivelo, a mis en exergue le rôle stratégique de la région du Vakinankaratra dans le développement économique de Madagascar, tout en réaffirmant l'engagement de l'institution en faveur du renforcement de la souveraineté financière.

La Présidence de la Refondation de la République rappelle que la Banque centrale, qui dispose de onze antennes à travers Madagascar, garantit la stabilité des prix, régule la masse monétaire, gère les réserves de l'État et met en oeuvre la politique économique du gouvernement. Par ailleurs, une exposition sur l'histoire de la monnaie malgache sera organisée, notamment pour marquer le centenaire de la première émission de l'ariary à Madagascar en 1926.

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