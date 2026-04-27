Madagascar: Prix Paritana 2026 - L'experte en diorama Miangaly Elia sacrée

L'artiste plasticienne Miangaly Elia Andriantsoa remporte le Prix Paritana 2026, organisé par la Fondation H, grâce à un projet innovant mêlant diorama, architecture et mémoire.

Contre toute attente, la persévérance a fini par payer. « Je ne m'y attendais pas », confie Miangaly Elia Andriantsoa, désormais lauréate du Prix Paritana 2026. Après une première tentative infructueuse en 2024, où son projet n'avait pas été retenu, l'artiste a choisi de retenter sa chance avec une nouvelle proposition. Une décision déterminante, portée par un travail approfondi sur ses thématiques et une volonté affirmée de faire évoluer sa démarche artistique.

Réuni le 17 avril 2026, le jury du Prix Paritana a examiné 52 dossiers, saluant leur grande qualité avant de désigner l'artiste comme lauréate de cette 10e édition, ce samedi, à l'Institut français de Madagascar. Son projet, intitulé « Lalantsara », a particulièrement retenu l'attention. Ancré dans l'architecture et l'urbanisme malgaches, il explore, à travers la symbolique du couloir, des notions essentielles telles que l'héritage, la transmission et la reconstruction de soi.

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Encore récente dans le paysage artistique, avec seulement deux années de pratique, Miangaly Elia développe un univers singulier autour du diorama. Son projet propose des installations en forme de couloirs, intégrant diverses techniques comme la peinture, dans une approche immersive et multidisciplinaire.

Matériaux simples

À travers l'utilisation de matériaux simples, tels que le papier, le carton ou encore des éléments recyclés, elle compose des oeuvres riches de sens, tout en soulignant les contraintes liées au budget et au temps d'installation nécessaires à leur réalisation.

Cette distinction lui ouvre de nouvelles perspectives. Elle bénéficie d'une bourse de création de 3 000 euros, ainsi que d'une résidence de six mois entre la Cité internationale des arts, à Paris, et la Fondation H, à Antananarivo. Ce programme inclut également des sessions d'open studio, un accompagnement artistique et professionnel, ainsi qu'une exposition personnelle à l'Institut français de Madagascar. Par ailleurs, l'artiste envisage déjà une autre exposition à dimension internationale d'ici la fin de l'année.

Le Prix Paritana 2026 a également distingué deux vice-lauréats. Le photographe Finiavana Raharisandratana a été récompensé pour un projet consacré au Grand Sud de Madagascar, mettant en lumière les relations entre l'humain et son environnement naturel à travers une esthétique mêlant documentaire et poésie. De son côté, Zo Andrianjafy Ramino-Ratsiravana a été salué pour « Tsiokatimo, les Gardiens de l'absence », un travail photographique explorant la solastalgie dans la région de l'Androy et questionnant les bouleversements climatiques et migratoires ainsi que le rapport au tanindrazana.

Chacun des deux artistes reçoit une bourse de création de 5 millions d'ariary, une résidence de trois mois suivie d'une exposition personnelle à la Fondation H, ainsi qu'un accompagnement dédié. Avec « Lalantsara », Miangaly Elia Andriantsoa impose ainsi une signature artistique prometteuse, où le diorama devient un espace de réflexion intime et collective, entre mémoire, identité et création contemporaine.