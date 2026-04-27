Madagascar: Politique monétaire - Le colonel Randrianirina attentif aux relations avec l'extérieur

Le président de la Refondation de la République, le colonel Michael Randrianirina, dans son bref discours lors de la cérémonie officielle de l'inauguration de la nouvelle filiale de la Banque centrale dans la ville d'eau, a déclaré que l'État se prépare déjà à renforcer une politique monétaire axée sur les relations avec l'extérieur, face à la menace d'une crise internationale engendrée par le conflit au Moyen-Orient.

« Face à une situation mondiale encore instable, la Banque centrale doit se préparer en permanence à affronter les risques éventuels. La gestion des relations financières avec les pays étrangers est essentielle», a-t-il affirmé. Parmi les points majeurs figurent les possibles perturbations de l'approvisionnement en carburant et en produits importés. La banque centrale joue un rôle clé dans la stabilité de la valeur de l'ariary face aux éventuelles crises économiques mondiales provoquées par ce conflit.

Le gouverneur de la Banque centrale, Andrianarivelo Aivo, a souligné l'importance de préserver la souveraineté nationale dans la définition de la politique monétaire appliquée à Madagascar. Il a rappelé que la banque centrale conserve les fonds publics et soutient cette politique monétaire garantissant la stabilité économique du pays. « La banque contribue également au renforcement des réserves en devises étrangères, nécessaires pour protéger l'indépendance économique de Madagascar », a-t-il précisé.