Congo-Kinshasa: 59 écoles réhabilitées et équipées à Masisi grâce au projet Education Cannot Wait

Cinquante-neuf écoles du territoire de Masisi ont bénéficié d'une vaste opération de réhabilitation et d'équipement dans le cadre du projet Education Cannot Wait (« L'éducation ne peut pas attendre »). Ce projet est mis en oeuvre par l'organisation War Child, avec l'appui financier de l'UNICEF. Il vise à offrir un cadre d'apprentissage digne à des milliers d'enfants de ce territoire affecté par les violences armées.

Des infrastructures scolaires transformées

L'école primaire 1 de Masisi a bénéficié de six nouvelles salles de classe ainsi que de quatre latrines construites en matériaux semi-durables. Le directeur Bandu Muhombo se réjouit de la transformation de son établissement :

« Les salles de classe étaient ici étaient en mauvais état. Les enfants s'asseyaient mal, mais quand ils ont changé cela, vraiment nous sommes très contents. Dans ces six salles de classe, ils vont ajouter 21 pupitres, ils vont mettre aussi un tableau, ainsi qu'une table pour l'enseignant. »

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Un soulagement pour les autorités scolaires

Le sentiment de satisfaction est également partagé par les autorités scolaires locales. Faïda Namulinduka, responsable de la sous-division de l'EPST Masisi 1, estime que ces réhabilitations vont contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans sa juridiction, qui connait de sérieuses difficultés :

« Je demanderai aux autres partenaires de venir nous aider, car notre sous-division a connu beaucoup de problèmes. Il y a des écoles qui avaient été utilisées comme champs de bataille, les pupitres ont été utilisés comme bois de chauffage. Jusqu'à présent, il y a des écoles où, lorsqu'il pleut, les enfants doivent nécessairement rentrer. »

Un accompagnement psychosocial des enseignants

Dans le cadre de ce projet, les enseignants du territoire de Masisi ont également bénéficié de formations et d'un accompagnement psychologique afin de mieux faire face aux traumatismes liés au conflit armé.