Congo-Kinshasa: Au pays - A Kinkole, l'avenue Kakenza se dégrade et menace la mobilité des habitants

La dégradation de certaines routes complique de plus en plus les déplacements des habitants dans la commune de la N'sele, à Kinshasa depuis plusieurs mois. À Kinkole, l'avenue Kakenza, axe stratégique situé entre les quartiers Muntele et Sicotra/Lokali, est aujourd'hui dans un état préoccupant, au point de devenir difficilement praticable, surtout en période de pluie, déplorent des habitants de ce coin de la capitale.

Cette avenue joue pourtant un rôle important dans la desserte de plusieurs zones du quartier. Elle relie notamment le site des sinistrés de Pakadjuma, l'Hôpital général de référence de Kinkole, des centres de santé ainsi que des points d'approvisionnement.

Mais entre chaussée fortement dégradée, absence de caniveaux et pression des eaux de ruissellement, la route se détériore davantage à chaque pluie.

« Toutes les eaux se déversent sur cette avenue. C'est ce qui fait que, lorsqu'il pleut, cette voie est fortement menacée », témoigne un habitant.

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Déchets et insalubrité

En plus des eaux de pluie, des déchets s'accumulent le long de la route, du boulevard jusqu'au fleuve. Entraînés vers les zones habitées, ils rendent l'environnement insalubre et bloquent parfois la circulation des véhicules.

Cette situation complique également d'éventuelles interventions d'urgence ou de sécurité dans le quartier.

Un enjeu aussi sécuritaire

Pour certains riverains, la réhabilitation de cette avenue dépasse la simple question de mobilité.

« Si on aménage cette voie, cela permettra, en cas d'attaque du quartier, une intervention par Nganda Sese ou par l'avenue Kakenza. Cela aiderait à contenir les assaillants susceptibles de menacer les paisibles citoyens », explique un résident.

Face à cette dégradation, ces habitants demandent aux autorités locales et provinciales la construction de caniveaux solides et de collecteurs d'eau capables de protéger cette voie d'intérêt public.

Malgré son image de cité touristique appréciée pour ses paysages paisibles en bordure du fleuve, Kinkole reste confrontée à des défis d'infrastructures qui affectent directement le quotidien de ses habitants.