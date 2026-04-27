Congo-Brazzaville: Distinction - Des diplômes d'honneur pour Espérance Ondongo Soussa et Dann Pavel Javion Ngambié

Le directeur des études et de la planification du ministère de l'Energie et de l'Hydraulique, Espérance Ondongo Soussa, et le directeur du cadastre minier, Dann Pavel Javion Ngambié, ont vu leurs efforts être récompensés par la chaîne de télévision en ligne TPAV Média qui leur a décerné des diplômes d'honneur.

Directeur des études et de la planification au ministère de l'Energie et de l'Hydraulique, Espérance Ondongo Soussa a vu ses efforts être couronnés par des journalistes. « M. Ondongo Soussa Espérance, directeur des études et de la planification du ministère de l'Energie, ce diplôme d'honneur est fièrement décerné à vous pour services rendus. Au nom de tous les agents de TPAV Média, je vous remets ce diplôme », c'est en ces termes que Sax Bienvenu Gampio a récompensé ses lauréats.

Ingénieur climatologue et hydraulicien, Espérance Ondongo Soussa a tenu à exprimer sa profonde gratitude au groupe TPAV Média pour cette marque de reconnaissance. Il a également encouragé l'équipe de ce WebTV pour le travail qu'elle est en train de réaliser. « Ce travail, je ne le fais pas seul, j'ai toute une équipe qui travaille avec moi. Je tiens à remercier mon ministre de tutelle pour la confiance, au nom des collaborateurs qui travaillent nuit et jour avec moi pour faire rayonner l'administration des études et de la planification du ministère de l'Energie et de l'Hydraulique », a remercié l'expert en assainissement, génie civil, en passation des marchés et partenariats public-privé.

Directeur du cadastre minier au ministère des Industries minières et de la Géologie, Dann Pavel Javion Ngambié, de son côté, a indiqué que ce diplôme d'honneur lui a été décerné par rapport au travail acharné que l'équipe de cette direction centrale mène au quotidien. « Je tiens à remercier ce personnel et plus hautement le ministre d'Etat de la confiance accordée, les directeurs généraux avec lesquels je travaille en parfaite collaboration.

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Merci également à tous mes collègues directeurs centraux, le plaisir est partagé et nous allons encore mieux travailler pour l'année 2026 », s'est engagé le géologue.