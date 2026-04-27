Congo-Brazzaville: Soutien aux enfants autochtones - Paul Makita, premier ingénieur issu du programme Espace Opoko

Espace Opoko, organisation non gouvernementale (ONG) a but non lucratif fondée en 2012 par Averty Ndzoyi avec pour intention de fournir une éducation de qualité aux enfants autochtones congolais, ne cesse d'accompagner et de nourrir de l'espoir à cette catégorie de la population. Le dernier exploit est celui de Paul Makita, premier ingénieur autochtone issu du programme Espace Opoko. Cette réussite est porteuse d'espoir.

Depuis sa création, l'ONG Espace Opoko s'est donnée pour mission de garantir la réussite des enfants autochtones de l'école primaire en passant par le collège, le lycée jusqu'à l'université. Certains de ces enfants dépassent le cadre individuel pour devenir des symboles. C'est le cas de Paul Makita, jeune autochtone congolais soutenu et accompagné depuis son jeune âge par cette ONG.

Il vient de soutenir avec succès son mémoire de fin d'études à l'École nationale supérieure d'agronomie et de foresterie (ENSAF), obtenant ainsi son diplôme d'ingénieur. À travers cette consécration académique, il devient le premier ingénieur autochtone issu du programme d'éducation de l'Espace Opoko. Au-delà du diplôme, c'est un message fort pour les communautés autochtones du Congo, longtemps confrontées à l'exclusion scolaire, sociale et économique.

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En effet, le chemin parcouru par Paul Makita est forgé dans le courage. Il reflète la réalité de nombreux jeunes autochtones du pays. Car dans plusieurs zones rurales, poursuivre des études demeure un défi quotidien à cause de l'éloignement des établissements scolaires, le manque de moyens financiers, l'insuffisance d'accompagnement et parfois les discriminations.

En dépit de ces obstacles, Paul Makita a poursuivi son parcours avec détermination jusqu'à atteindre aujourd'hui un niveau d'études encore rarement accessible aux jeunes issus de ces communautés. Sa réussite est le fruit du mérite, de la persévérance et d'un soutien constant.

Selon le président Averty Ndzoyi, le parcours de Paul Makita constitue une preuve concrète que le programme éducatif porté par Espace Opoko produit des résultats durables. Car depuis plusieurs années, cette ONG accompagne les enfants autochtones de l'école primaire jusqu'à l'université, en levant les principaux obstacles à leur réussite: frais scolaires, logement, nutrition, santé, suivi pédagogique et accompagnement moral.

Un mémoire tourné vers ses racines

Pour l'obtention de son diplôme, Paul Makita a choisi un thème profond lié à son identité et à son terroire: la transmission intergénérationnelle des savoirs agricoles chez les peuples autochtones et la préservation de la biodiversité à Sibiti et ses environs, dans le département de la Lékoumou. À travers cette recherche, il valorise les connaissances traditionnelles autochtones et leur contribution à la gestion durable des ressources naturelles. Son travail rappelle que le peuple autochtone n'est pas seulement une communauté à soutenir, mais aussi un détenteur de savoirs précieux pour l'avenir environnemental du Congo.

Le président de l'ONG Espace Opoko estime que l'exploit de Paul Makita est une réussite qui doit en appeler d'autres. La portée de cette réussite dépasse largement le cas personnel. Pour de nombreux enfants autochtones qui doutent encore de leur avenir, il devient la preuve vivante que l'excellence leur est accessible. «Pour la jeunesse congolaise dans son ensemble, son parcours rappelle que les talents existent partout, y compris dans les communautés les plus marginalisées.

Mais combien d'autres Paul Makita restent encore invisibles faute de moyens ?», a déploré Averty Ndzoyi. «Face à cette réussite exemplaire, il apparaît nécessaire que l'État congolais, les institutions publiques, les partenaires techniques et financiers, les agences internationales ainsi que les organisations engagées pour l'éducation renforcent leur soutien à ce type d'initiative», a-t-il lancé au gouvernement et aux partenaires internationaux..

Investir dans l'éducation des enfants autochtones, soutient Averty Ndzoyi, ce n'est pas seulement réparer une injustice historique, c'est former des ingénieurs, enseignants, médecins, entrepreneurs et cadres dont le Congo aura besoin demain. Le programme d'Espace Opoko a déjà démontré son efficacité. Avec davantage d'appui, son impact pourrait être multiplié à l'échelle nationale.

Notons qu'en devenant le premier ingénieur autochtone issu du programme Espace Opoko, Paul Makita ouvre la voie à d'autres futurs leaders actuellement en formation. Son nom restera comme celui d'un pionnier, mais plus encore comme celui d'un jeune homme qui a transformé une chance reçue en victoire collective.