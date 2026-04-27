Afrique: Gymnastique artistique - Championnats d'Afrique, le bronze pour Ahmed Laabidi au saut de cheval

Le Tunisien Ahmed Laabidi a remporté la médaille de bronze du saut de cheval dans la catégorie seniors, lors de la 19ᵉ édition des Championnats d'Afrique de gymnastique artistique seniors et juniors (garçons et filles) qui se clôturent ce lundi à Yaoundé.

La médaille d'or est revenue au Marocain Hamza Hossaïni, tandis que la médaille d'argent a été remportée par l'Egyptien Mostafa Ahmed.

La sélection tunisienne totalise ainsi trois médailles de bronze à ces Championnats.

Les deux autres bronzes ont été décrochés par Taha Khalil Kemiti à l'épreuve du sol (juniors) et Mariem Feki aux barres asymétriques (juniors).

La Tunisie a participé à ces championnats continentaux avec sept gymnastes : Taha Khalil Kemiti (juniors garçons), Mariem Fekki, Linda Ben Ghorbel et Dina Safdi (juniors filles), ainsi que Moatazbillah Jelassi, Ahmed Laabidi et Louay Sahli (seniors hommes).