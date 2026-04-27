Afrique: Des prêts sans intérêts au profit des personnes porteuses de handicap

Bonne nouvelle pour toute personne en situation de handicap : désormais, elles vont pouvoir bénéficier d'un financement pour soutenir leurs activités professionnelles.

En effet, cette nouvelle s'inscrit sous l'enseigne de la politique visant à soutenir l'inclusion financière et économique des personnes handicapées et à les encourager à l'entrepreneuriat. Il s'agit d'une politique mise en place par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle qui, via cette annonce, prouve le maintien de la politique précitée.

Dans ce cadre, le ministère a annoncé l'ouverture des inscriptions pour bénéficier de ces prêts sans intérêt. Il s'agit d'un financement dont le montant peut atteindre 10 000 dinars par prêt. Cette somme est spécialement destinée au soutien des activités menées par les personnes porteuses de handicap indépendamment des secteurs économiques d'activité.

Le ministère précise dans un communiqué que le remboursement de ce financement peut s'étaler sur une période maximale de huit ans, incluant une année de grâce.

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La même source a ajouté aussi que les inscriptions pour pouvoir bénéficier de ce programme débutent aujourd'hui même, lundi 27 avril 2026 et se poursuivront jusqu'au vendredi 20 mai 2026.

L'inscription, note-t-on encore se fait exclusivement via la plateforme numérique qui est accessible uniquement via cette adresse :