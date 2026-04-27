Tunisie: Avec 200.000 rendez-vous médicaux par an, consulter un psychiatre n'est plus tabou en Tunisie

La Présidente du Conseil National de l'Ordre des Médecins de Tunisie et chef du service de santé mentale à l'hôpital Razi, la Dr Rim Ghachem, a confirmé que 200 000 consultations psychiatriques sont effectuées chaque année.

Lors d'une intervention sur les ondes de la Radio Nationale, Dr. Ghachem a affirmé que la psychiatrie est considérée comme le socle de la médecine, soulignant que cette spécialité enregistre des progrès significatifs.

Une évolution des mentalités

Elle a également abordé la question de la qualité des soins en psychiatrie, précisant que celle-ci s'est nettement améliorée. Elle a notamment mis en avant le fait que cette spécialité est désormais pleinement intégrée dans la culture des Tunisiens.

Une première pour l'UEMS en Tunisie

Par ailleurs, la Présidente de l'Ordre des médecins a évoqué l'organisation des réunions de l'Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS) en Tunisie, qui se sont déroulées du 23 au 26 avril. C'est la première fois que cet événement se tient en dehors de l'espace européen.