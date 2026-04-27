Madagascar: Délinquance - Un centre accompagne les adolescents en difficultés

La sexualité des adolescents en situation de trouble ou de difficultés a été abordée lors d'une conférence organisée au centre éducatif et scolaire Avana à Amboditsiry Andranobevava, samedi dernier. Ces derniers ont tous des difficultés : autistes, dysphasiques, dyslexiques, dyspraxiques, ou présentant un retard mental. Au total, quarante adolescents sont actuellement pris en charge dans le centre. Ces jeunes sont âgés de 12 à 32 ans.

L'objectif est de sensibiliser les parents sur la manière de prendre soin et d'accompagner ces enfants durant la période de la puberté. De nombreux défis sont rencontrés, et nous mettons à leur disposition différents outils. « Sur le plan psychologique, les différentes phases que traverse un adolescent sont étudiées. On distingue les comportements normaux des comportements anormaux. Le jeune en question est accompagné afin de tendre vers des comportements plus adaptés, ou équipé d'outils pour éviter que ses actions ne lui soient préjudiciables », indique Ambinintsoa Ny Aina Rakotoarisoa, psychologue clinicienne, lors de l'événement.

Vivre la puberté est déjà difficile en soi, mais cela l'est encore plus, deux fois voire dix fois plus, pour les enfants en situation de handicap. Nous prenons principalement en charge des adolescents, avec pour objectif de leur permettre de vivre cette période de manière digne et épanouissante. L'enseignement au centre est étroitement lié à celui dispensé à la maison. Dès le début, il est nécessaire d'identifier leurs difficultés, leurs forces et leurs faiblesses afin de favoriser leur épanouissement et leur autonomie.