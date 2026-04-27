Madagascar: Mahajanga - La consommation de carburant sous restriction

Des mesures de restriction ont été mises en place dans plusieurs régions du nord de Madagascar. Cela pour mieux encadrer la consommation et la distribution de carburant.

« Ces dispositions concernent notamment les zones encore touchées par des perturbations d'approvisionnement, à savoir Mahajanga, Antsiranana et Nosy Be », a souligné le directeur général de l'Office malgache des hydrocarbures (OMH), Cydolain Raveloson, samedi.

Selon une note de l'OMH, l'achat de carburant dans des contenants mobiles est désormais limité à 15 litres dans ces régions. Les autorités locales sont chargées de veiller à l'application de cette mesure, « pour éviter toute perturbation dans la distribution ». « Le carburant étant un produit sensible, son stockage peut présenter des risques », a rappelé le directeur général de l'OMH. Ces dispositions ont pour objectif de prévenir les déséquilibres dans l'approvisionnement, notamment dans les zones déjà confrontées à des tensions. Par ailleurs, un plan de réapprovisionnement progressif est en cours.

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Un retour progressif à la normale est annoncé dans la région d'Antsiranana et ses environs, après l'arrivée d'une livraison de carburant prévue hier dans la ville. À Nosy Be, la situation devrait également s'améliorer dans le courant de la semaine. À Mahajanga et le long de la RN4, des camions-citernes ont déjà commencé à ravitailler la zone, ce qui devrait permettre une reprise progressive de l'approvisionnement. L'arrivée d'un navire pétrolier est par ailleurs attendue le 28 avril pour renforcer les stocks dans ces régions. L'OMH précise enfin que d'autres cargaisons de carburant sont prévues pour le mois de mai.