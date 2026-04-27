Afrique: Judo/Championnat su continent - Laura et Zo en bronze

Madagascar a remporté deux médailles de bronze au championnat d'Afrique de judo. Laura Rasoanaivo et Hajanirina Zo en ont été les artisanes.

Deux podiums. Deux judokates du club Saint-Michel ont sauvé l'honneur de la Grande Île au championnat d'Afrique individuel, qui a pris fin samedi à Nairobi, au Kenya. Elles ont toutes deux échoué en demi-finales. L'olympienne de Paris 2024, Aina Laura Rasoanaivo Razafy, tenante du titre des -70 kg, a été éliminée et détrônée en demi-finale par l'Angolaise Lucungi Diassonema.

Cette dernière, médaillée de bronze lors de la précédente édition du sommet africain et vice-championne d'Afrique en 2023, a ravi le titre de la catégorie. Exemptée du premier tour, Laura avait défait en quart de finale la Kényane Mary Njery, classée cinquième lors du championnat d'Afrique 2025.

L'autre judokate du Saint-Michel, médaillée d'or à l'Open de Dakar fin mars, Hajanirina Zo Andriambololona, s'est inclinée, elle aussi, en demi-finale devant Marie Branser, championne d'Afrique en titre et récemment médaillée d'or au Grand Prix d'Autriche, en mars.

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Aux portes de la finale

Exemptée du premier tour, Zo avait dominé la Burundaise Ange Ciella Niragira en quart de finale. Cette dernière avait décroché l'or à l'Open de Port-Louis en 2025. Deux autres judokas ont été en lice samedi chez les -81 kg. L'ancien pensionnaire du Saint-Michel, double champion de France universitaire, Lova Mahaisoa Randrianasolo, qui évolue depuis deux ans dans l'Hexagone, a échoué au repêchage contre le Camerounais Ngae Yohana Jessie, champion à l'Open d'Abidjan en 2025.

Lova s'est imposé contre le Mauricien William Édouard au premier combat, puis a disposé du Congolais Gédéon Karota, médaillé d'argent des Jeux de la Francophonie en 2023. Le judoka de l'ESCA, champion national en titre des -81 kg, Fetra Ranaivoarisoa, s'est quant à lui incliné d'entrée devant le Béninois Valentin Houinato, vice-champion d'Afrique en 2025. Madagascar a été représenté par douze combattants lors de ce sommet continental.