Madagascar: Moto on road/Saison 2026 - Deux courses de côte et trois lignes droites

Cinq rendez-vous. La commission moto On Road au sein de la Fédération malgache du motocyclisme (FMaM) a organisé sa première réunion d'information avec les pilotes, vendredi soir, au Design Auto à Ankorondrano. Le championnat national officiel sur route ou On Road sera désormais relancé après quatre années sans course officielle.

Cinq manches figurent dans le calendrier de cette saison 2026. Deux courses sont programmées dans la capitale et ses alentours, et deux autres dans les régions. Trois manches seront des courses sur une ligne droite de 400 mètres et les deux autres des courses de côte. La première manche est programmée dans un mois. Le club Maxiscoot 261 assurera l'organisation de la manche inaugurale, le «Drag Racing» sur 400 m, qui aura lieu le 31 mai à la base aéronavale 213 à Arivonimamo.

Rigueur

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Le deuxième « Drag Racing », organisé par le club Petit à Petit, aura lieu le 5 juillet à Antananarivo. Les deux manches suivantes sont des courses de côte. La troisième manche, intitulée « Ultimate Road Race », concoctée par Bira Moto Club (BMC), se tiendra le 30 août à Sambaina, sur la route nationale 7 vers Antsirabe. La quatrième manche, la course de côte « Imerinkasinina Race Cup », organisée par Maxiscoot 261, se déroulera le 26 septembre à Imerinkasinina. L'organisation de la cinquième et dernière manche nationale, un Drag Racing, sera assurée par le club BMC et se déroulera à Andranomanelatra, à Antsirabe.

La commission On Road sera très sévère dans l'application des règlements généraux et particuliers ainsi que dans le respect du port des équipements de protection aux normes. Chaque pilote, surtout les nouveaux, devra être en possession de la licence annuelle ou journalière et passer un test psychotechnique, un test de pilotage et une visite médicale.