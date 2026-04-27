Madagascar: Course de Cöte Asphalte/Première manche - Juan Rakotojohary confirme sa suprématie

Nette domination des expérimentés. Le jeune pilote du club FMMSAM, Juan Rakotojohary alias Tovonen Jr, au volant de sa Clio, remporte haut la main la victoire à la première manche du championnat de Madagascar des courses de côte et slalom sur asphalte organisé par le club MSA dimanche. Juan est également sacré dans la classe M11. Cette manche inaugurale s'est tenue sur la Route des oeufs à Antanetibe Mahazaza à Mahitsy.

Le quadruple champion de Madagascar a signé quatre meilleurs temps sur les quatre manches au programme. Juan a signé le temps scratch de la deuxième manche (1:28,97) et le meilleur chrono de cette manche sur une distance de 2,3 km. Quatre chicanes sur deux longues montées ont été au menu des concurrents.

Tovonen Jr a également réalisé le meilleur temps de la troisième montée (1:29,05) et le meilleur temps de la première manche (1:29,25). Deux élites du championnat national de slaloms et de courses de côte terre ont nettement brillé à cette manche inaugurale. Eric Begue du club TACS sur Peugeot 106 Kit Car M10 se trouve sur la deuxième marche du podium.

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Le pilote du club TACS, Eric Begue, a réalisé un meilleur temps de 1:30,10 lors de sa troisième montée. L'intouchable vainqueur de la course privé durant le stand-by du championnat, alias Titi Lamboh, de son nom complet Herintiana Razafindralambo du club TACS au volant d'une BMW E30 328 classe M12 complète le podium. Son meilleur chrono a été de 3:30,82 effectué lors de son quatrième et dernier passage.

Dans la catégorie des quatre roues motrices, T2 et SSV confondues, le championnat de Madagascar des runs en 2025, Herizo Boarilaza dit Bobo au volant d'une Golf R32 BRC décroche la victoire de sa catégorie à l'issue de la première manche du championnat de Madagascar de course de côte sur revêtement asphalte. Classé septième au général, Bobo a signé un meilleur temps de 1:39,33 à son deuxième passage. Quatre manches figurent dans le calendrier du championnat national cette saison. La prochaine et deuxième manche organisée toujours par le club MSA aura lieu le 28 mai à Imerinkasinina.