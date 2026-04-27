Tunisie: Coup d'envoi, à partir d'aujourd'hui, des inscription pour des prêts sans intérêts atteignant jusqu'à 10.000 dinars

27 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle a annoncé l'ouverture des inscriptions pour bénéficier de prêts sans intérêt, d'un montant maximum de 10 000 dinars par prêt. Ces financements concernent des activités dans tous les secteurs économiques et sont remboursables sur une période maximale de huit ans, incluant une année de grâce.

Dans son communiqué, le ministère précise que les inscriptions à ce programme débutent ce lundi 27 avril 2026 et se poursuivront jusqu'au vendredi 20 mai 2026. Les candidatures se font exclusivement via la plateforme numérique à l'adresse suivante : https://acces-financement.emploi.gov.tn

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