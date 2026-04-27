Tunisie: Le ministre de l'Intérieur - L'image stéréotypée des conseils municipaux, c'est fini!

Lors de son audition aujourd'hui, lundi 27 avril 2026 au siège du Conseil National des Régions et des Districts, le ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri, a souligné, que les élections municipales ne constituent plus une simple échéance politique conforme à son ancienne acception. Il a indiqué que « conformément à l'approche du Président de la République, la vision même des élections municipales, tend désormais à rompre avec l'image stéréotypée des anciens conseils qui prévalait ».

Répondant aux interrogations des députés quant à la date des élections municipales, le ministre a indiqué que « les conseils devront justement être évalués à l'aune de l'avancement des projets et non pas selon leur degré de proximité avec le pouvoir.

« Le conseil municipal n'était pas jugé à la lumière des projets qu'il réalise ou en se basant sur le taux de satisfaction des citoyens, mais était évalué selon son degré de proximité avec les partis au pouvoir, avec le gouverneur ou le ministre. La qualité du « membre municipal » était instrumentalisée pour renforcer le prestige social et économique personnel », a-t-il dit.

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Le ministre a insisté sur le fait que les différentes collectivités locales doivent poursuivre leur mission de rapprochement des services du citoyen, malgré les difficultés, la faiblesse des moyens et des budgets, ainsi que le manque de ressources humaines et logistiques. Et ce, « pour combler la vacance au sein du corps des omdas ».

Concernant la situation environnementale, il a affirmé que des actions sont en cours. Celles-ci cherchent justement à améliorer les conditions à travers le soutien aux municipalités en équipements, en matériels et en conteneurs. Il a révélé, dans cet ordre d'idées que des programmes d'aménagement de certains marchés municipaux sont lancés. Et ce, à côté du suivi des projets de bitumage de plusieurs rues et ruelles.