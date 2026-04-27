Congo-Kinshasa: Une passagère accouche en plein vol entre Lubumbashi et le pays

Un événement aussi rare qu'inhabituel s'est produit dimanche 26 avril à bord d'un vol de la compagnie CAA reliant Lubumbashi à Kinshasa. Une femme de 30 ans a donné naissance à son bébé en plein vol, environ 45 minutes avant l'atterrissage.

Selon le Dr Emmanuel Lukombe, Secrétaire général à la Prévoyance sociale au ministère de la Santé et l'un des médecins présents à bord, quatre praticiens, dont un pédiatre, se trouvaient dans l'avion et sont rapidement intervenus pour assister la mère et sécuriser le nouveau-né.

Un accouchement discret en cabine

D'après le médecin, tout a commencé lorsque les hôtesses de l'air ont alerté les passagers après avoir entendu les pleurs du bébé. En se rapprochant, les médecins ont constaté que la femme avait déjà accouché seule, sans assistance préalable et sans pousser de cris, directement sur son siège.

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La passagère occupait une place côté hublot. Elle se serait appuyée sur ses deux filles, âgées de trois et cinq ans, qui l'accompagnaient durant le voyage.

Toujours selon le Dr Lukombe, il s'agissait du cinquième accouchement de la mère. Pour ne pas attirer l'attention de l'équipage alors qu'elle était à terme, elle aurait embarqué vêtue d'une longue robe.

« L'accouchement serait intervenu vers 10h10, au moment où les consignes de maintien en position assise venaient d'être annoncées. », explique ce médecin.

Une ambulance mobilisée à l'arrivée

Face à cette situation, le pilote a immédiatement demandé la présence d'une ambulance à l'atterrissage à Kinshasa. Les secours étaient positionnés à l'arrivée pour prendre en charge la mère et l'enfant.

Le Dr Emmanuel Lukombe précise enfin que la naissance s'est produite alors que l'appareil survolait le territoire angolais.

Voyager enceinte : quelles précautions ?

Cet incident remet en lumière les précautions à prendre pour les femmes enceintes souhaitant voyager en avion, notamment consulter un médecin avant le départ, vérifier le terme de la grossesse et s'informer sur les conditions imposées par les compagnies aériennes.