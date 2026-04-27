Congo-Kinshasa: Les FARDC annoncent avoir abattu un drone dans les Hauts Plateaux de Fizi

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) affirment ce lundi 27 avril, avoir abattu, au cours du week-end, un drone qui survolait plusieurs lignes de front dans cette zone sous tension, illustrant l'instabilité de la situation sécuritaire dans la province du Sud-Kivu.

Selon le porte-parole du secteur opérationnel Sud-Sud-Kivu, l'appareil évoluait au-dessus de cinq positions : Kimete, Rugezi, Point Zéro, Mikenge et Kalingi.

Un deuxième drone neutralisé en deux semaines

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

D'après Sammy Kalonji Badibanga, administrateur du territoire de Fizi, il s'agirait du deuxième drone intercepté en l'espace de deux semaines dans cette partie du Sud-Kivu.

« Le 25 avril 2026, les FARDC ont abattu un deuxième drone de l'armée rwandaise en deux semaines. Il survolait la zone de Point Zéro pour effectuer une mission de reconnaissance des positions des FARDC avant d'atteindre ses cibles ».

L'armée congolaise affirme que l'appareil a été détruit après son interception.

Les autorités militaires soutiennent également que le drone aurait été lancé depuis le territoire rwandais. Cette version est confirmée par l'autorité locale.

Des pertes civiles évoquées

Sammy Kalonji Badibangana aussi évoqué une précédente attaque attribuée à ces engins, ayant touché des civils dans le village de Point Zéro.

« Plusieurs habitants ont été calcinés. Hommes et femmes enceintes ont subi une pluie de bombes. Le bilan provisoire est de 40 morts », a-t-il affirmé.

Malgré cette tension persistante, l'administrateur de Fizi indique que la situation sécuritaire était relativement calme ce dimanche 26 avril 2026.