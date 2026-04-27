Tunisie: Taxi individuel - Vers une hausse du tarif à 1 600 millimes ?

L'Union tunisienne du taxi individuel a appelé à une révision à la hausse des tarifs, proposant de les porter à environ 1 600 millimes, afin de faire face à l'augmentation continue des coûts d'exploitation, a indiqué son secrétaire général, Mohamed Ali Arfaoui, lundi 27 avril 2026.

Intervenant sur les ondes d'Express Fm, le responsable syndical a précisé que cette proposition a été soumise officiellement aux ministères du Transport et du Commerce, à l'issue de plusieurs réunions. Toutefois, aucune décision n'a encore été prise, les discussions étant toujours en cours.

Mohamed Ali Arfaoui a expliqué que le tarif actuel ne reflète plus la réalité économique du secteur, pointant une hausse significative des dépenses liées à l'acquisition des véhicules, à leur entretien, à l'assurance ainsi qu'aux charges sociales. "Le chauffeur de taxi est aujourd'hui confronté à une équation difficile, avec des coûts en forte hausse face à des tarifs inchangés", a-t-il souligné.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans ce contexte, il a alerté sur les difficultés croissantes rencontrées par les professionnels, dont certains ne sont plus en mesure de renouveler leur flotte ni de maintenir leur activité dans des conditions normales, en raison de la baisse de rentabilité.

Par ailleurs, l'Union du taxi individuel, accompagnée de trois autres syndicats, a décidé de ne pas prendre part à la grève récemment appelée par l'organisation patronale. Une décision motivée, selon Arfaoui, par le caractère inadapté du mouvement aux spécificités du secteur.

Il a en effet relevé que cette mobilisation concernait plusieurs branches du transport, notamment le transport collectif et touristique, dont les problématiques diffèrent de celles du taxi individuel. Dès lors, il a jugé inapproprié de regrouper des revendications hétérogènes dans une même action.

Insistant sur l'indépendance de son organisation, Arfaoui a affirmé que l'Union privilégie une approche ciblée, centrée sur les intérêts de ses adhérents, afin de préserver l'efficacité des revendications et la clarté du dialogue avec les autorités.

Sur un autre plan, il a appelé les pouvoirs publics à accélérer l'examen du dossier de révision tarifaire, estimant que la situation actuelle n'est plus soutenable et qu'un retard dans la prise de décision risquerait d'aggraver les difficultés du secteur, tout en soulignant la nécessité de trouver un équilibre entre les intérêts des professionnels et ceux des usagers.