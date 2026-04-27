Afrique: Distinction - L'artiste/musicien Christ Miyalou-Louvouelo récompensé au Canada

Lauréat 2026 dans la catégorie « Jeune bénévole - Prix Claude-Masson » décerné dans le cadre des prix Hommage bénévolat-Québec, l'artiste-musicien Christ Miyalou-Louvouelo, fondateur et président directeur général d'OBNL "Les Gens D'Arture", a reçu son prix le 21 avril à Québec, au Canada.

Compositeur-interprète, entrepreneur culturel et écrivain originaire du Congo, Christ Miyalou-Louvouelo, résident au Québec depuis plus de vingt ans, est fondateur et président directeur général d'OBNL "Les Gens D'Arture', une organisation non gouvernementale (ONG) qui a pour mission essentielle de promouvoir les arts, d'entreprendre des tournées-spectacles dans les résidences pour aînés (es), dans les centres de personnes vivant avec handicap et chez les enfants multi-déficients afin de briser l'isolement, de les divertir et de favoriser l'intégration sociale.

Hormis Christ Miyalou-Louvouelo, quarante autres personnalités québécoises ont reçu des distinctions dans les trois catégories en lice (Catégorie bénévole, catégorie organisme, catégorie Jeune bénévole-Prix Claude-Masson) au cours de la cérémonie à laquelle plusieurs élus politiques et personnalités y ont pris part. Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, a également pris part à l'événement et salué le dévouement des lauréats qui rendent le bien-être de la société québécoise. Claude Masson, dont le prix decerné à Christ Miyalou-Louvoeulo porte le nom, fut un ancien journaliste devenu éditeur adjoint et vice-président du quotidien montréalais "La Presse". Il est décédé tragiquement en 1999. Reconnu pour son soutien à l'action bénévole et son engagement, Claude Masson est devenu une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Parmi les causes qui lui tenaient à cœur, celle des jeunes occupait une place privilégiée. Il a mis ses valeurs de compassion, de générosité et de respect au service de plusieurs organismes communautaires et bénévoles.

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Les Prix Hommage bénévolat-Québec existent depuis 1998 et constituent l'une des plus importantes reconnaissances du bénévolat dans la province francophone. Ils mettent en lumière les efforts exceptionnels de personnes et d'organisations qui s'impliquent dans leur communauté. Ces prix constituent l'une des plus importantes marques gouvernementales de reconnaissance de l'action bénévole. Ils sont remis durant la Semaine de l'action bénévole, qui a lieu au printemps de chaque année.

Plus connu sous le nom de Christ Walk, Christ Miyalou-Louvouelo est né à Pointe-Noire. Avec son ONG l'OBNL, il compte également initier dans un futur proche des actions caritatives et humanitaires au Congo.

Chef d'orchestre, humaniste, philanthrope et initiateur du Projet-spectacle dans les résidences pour aînés, Christ Walk bénéficie dans sa noble mission de l'appui des partenaires comme La Caisse Desjardins de Limoilou; le ministère de la Culture et des Communications; Julie Vignola, députée de Beauport-Limoilou. En 2024, il a figuré officiellement parmi les deux gagnants du prix Yvan-Caron. Une bourse honorifique décernée par la Caisse Desjardins-Limoilou qui a pour but de souligner l'engagement remarquable des personnes bénévoles au sein de la collectivité.

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