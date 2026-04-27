Congo-Brazzaville: Insertion professionnelle des jeunes - Cent élèves porteurs de projets formés en plan d'affaires

Après dix-huit jours de formation théorique sur le montage des plans d'affaires, cent élèves et vingt enseignants du ministère de l'Enseignement technique et professionnel ont reçu, le 22 avril dernier à Brazzaville, leurs attestations de fin de formation.

La formation reçue est le fruit du partenariat entre le Bureau international du travail (BIT), la Banque africaine de développement et le ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche dans le cadre d'une dynamique d'insertion socioprofessionnelle des jeunes via le Projet de développement intégré des chaînes de valeurs agricoles au Congo (Prodivac).

« Cela va participer à la promotion d'un environnement favorable, à l'amélioration de la qualité de la main d'œuvre et à l'entrepreneuriat, à l'investissement privé au Congo », a indiqué Gloria Oket Ondako, coordonnatrice du BIT pour le Prodivac.

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A travers différents modules tels que« Trouver votre idée d'entreprise », la formation a permis aux jeunes participants porteurs de projets de les structurer. « J'avais un projet mais je ne savais pas comment m'y prendre. Mon projet est de créer une entreprise de vente des accessoires en ligne (Homme, femme et enfant). J'ai appris comment estimer et planifier les ventes. Cette formation a été utile pour moi », a apprécié une bénéficiaire de 15 ans, Jennifer Younga-Ouavene.

La cérémonie de remise des attestations a été patronnée par le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Pascal Robin Ongoka. Dans son allocution, il est revenu sur le bienfondé de cette initiative.

« Le ministère et ses partenaires veulent appuyer l'émergence d'initiatives économiques des jeunes ruraux dans les filières agricoles et para-agricoles porteuses qui leur permettront de s'insérer dans la vie professionnelle de façon durable », a-t-il indiqué.

Outre les cent élèves, vingt enseignants ont également bénéficié de cette formation initiée dans le cadre de l'opérationnalisation du Providac.

À noter que plusieurs autres formations théoriques et pratiques ont été organisées dans ce cadre. Toutefois, pour une meilleure assimilation des connaissances acquises, les participants souhaitent que ces formations entrepreneuriales s'étendent sur une plus longue durée et qu'elles maximisent plusieurs centaines de jeunes dans les différents départements du pays.