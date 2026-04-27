Congo-Brazzaville: Ministère du Commerce - Jacqueline Lydia Mikolo mesure l'ampleur des défis

27 Avril 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rominique Makaya

« Je mesure le poids de cette lourde responsabilité que j'assume avec humilité dans un contexte international assez tendu en matière de commerce international. Notre pays doit continuer à bâtir les stratégies pour être davantage résilient », a déclaré la ministre du Commerce, des Approvisionnements, de la Consommation, chargée de la Zone de libre-échange continentaleafricaine (Zlécaf), Jacqueline Lydia Mikolo, à l'issue de la passation de service avec le ministre d'État Alphonse Claude N'silou, le 27 avril à Brazzaville.

Remerciant le président de la République pour lui avoir renouvelé sa confiance, la ministre Jacqueline Lydia Mikolo a souligné, par ailleurs, que son prédécesseur a réalisé un travail important à la tête du département ministériel qu'elle hérite. « Nous allons poursuivre ce travail pour le bien-être des Congolais », a-t-elle promis.

À propos de la Zlécaf qui entre en vigueur dans quatre ans, le défi est grand. « Notre pays doit produire, commercialiser pour satisfaire les besoins sur le plan national puis commercialiser le surplus de sa production. Dans la Zlécaf, le Congo ne doit pas être un observateur mais plutôt un acteur », a fait savoir la ministre du Commerce, des Approvisionnements, de la Consommation, chargée de la Zlécaf, visiblement déterminée à accélérer la marche vers le développement.

Avant d'être nommée ministre du Commerce, des Approvisionnements, de la Consommation, chargée de la Zlécaf, Jacqueline Lydia Mikolo a été ministre des Petites et moyennes entreprises et de l'Artisanat de 2021 à 2026, ministre de la Santé et de la Population de 2016 à 2021, une période où le ministère de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement lui avait été rattaché.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.