Congo-Brazzaville: Ministère du Commerce - Jacqueline Lydia Mikolo mesure l'ampleur des défis

« Je mesure le poids de cette lourde responsabilité que j'assume avec humilité dans un contexte international assez tendu en matière de commerce international. Notre pays doit continuer à bâtir les stratégies pour être davantage résilient », a déclaré la ministre du Commerce, des Approvisionnements, de la Consommation, chargée de la Zone de libre-échange continentaleafricaine (Zlécaf), Jacqueline Lydia Mikolo, à l'issue de la passation de service avec le ministre d'État Alphonse Claude N'silou, le 27 avril à Brazzaville.

Remerciant le président de la République pour lui avoir renouvelé sa confiance, la ministre Jacqueline Lydia Mikolo a souligné, par ailleurs, que son prédécesseur a réalisé un travail important à la tête du département ministériel qu'elle hérite. « Nous allons poursuivre ce travail pour le bien-être des Congolais », a-t-elle promis.

À propos de la Zlécaf qui entre en vigueur dans quatre ans, le défi est grand. « Notre pays doit produire, commercialiser pour satisfaire les besoins sur le plan national puis commercialiser le surplus de sa production. Dans la Zlécaf, le Congo ne doit pas être un observateur mais plutôt un acteur », a fait savoir la ministre du Commerce, des Approvisionnements, de la Consommation, chargée de la Zlécaf, visiblement déterminée à accélérer la marche vers le développement.

Avant d'être nommée ministre du Commerce, des Approvisionnements, de la Consommation, chargée de la Zlécaf, Jacqueline Lydia Mikolo a été ministre des Petites et moyennes entreprises et de l'Artisanat de 2021 à 2026, ministre de la Santé et de la Population de 2016 à 2021, une période où le ministère de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement lui avait été rattaché.

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