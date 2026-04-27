Sénégal: 'Innovation Mouride', un projet digital pour vulgariser les enseignements de la confrérie du même nom

Le jeune designer et développeur sénégalais Serigne Mbacké Dioum, inspiré par de grandes réussites du numérique appliqué aux pratiques religieuses, est porteur d'un projet digital qui ambitionne de tirer parti des opportunités offertes par le numérique pour établir un lien entre l'héritage spirituel de Cheikh Ahmadou Bamba et les usages contemporains des technologies.

Dénommé "Innovation Mouride", le projet de Serigne Mbacké Dioum s'inscrit dans la dynamique d'initiatives ayant déjà fait leurs preuves, à l'instar de celle lancée en 2009, à Singapour, par le Français Erwan Macé avec l'application Muslim Pro.

Si certains patrimoines spirituels conservent leur essence à travers le temps, leur transmission reste tributaire de leur adaptation aux réalités actuelles. Serigne Mbacké Dioum est parti de ce constat.

Fort de son expérience dans la production audiovisuelle et les technologies numériques, il propose d'adapter sous des formats compatibles un corpus doctrinal qui se singularise par son abondance, mais se trouve insuffisamment vulgarisé. Une manière de répondre aux attentes d'une jeunesse de plus en plus connectée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Les enseignements du mouridisme sont extrêmement riches, mais ils restent encore insuffisamment accessibles dans des formats modernes et interactifs", a-t-il confié à l'Agence de presse Sénégalaise.

L'ambition de sa solution digitale consiste donc à faciliter l'accès aux ressources religieuses, en adaptant les contenus aux nouveaux usages et en offrant à la communauté mouride un espace à la fois moderne et fidèle à ses racines.

Serigne Mbacke Dioum présente "Innovation mouride" comme une manière de faire dialoguer les générations, "sans rupture, dans une continuité apaisée".

La plateforme qu'il a créé à cet effet en est à sa phase pilote même si elle est déjà fonctionnelle, permettant au développeur "d'écouter, d'ajuster, de comprendre les attentes des utilisateurs afin d'affiner l'expérience".

A long terme, son projet se propose d'esquisser "les contours d'un véritable écosystème digital dédié à la confrérie mouride, où applications mobiles et contenus éducatifs avancés pourraient coexister, sans écorcer l'authenticité spirituelle".

A travers cette application, il a dit vouloir montrer une autre vision du numérique, "qui ne remplace pas la tradition, mais œuvre à la prolonger, la protéger et la diffuser davantage".

"Des financements permettraient d'accélérer le développement technique, la production de contenus et la structuration d'une équipe", souligne le promoteur, évoquant sa rencontre avec le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, pour lui présenter ce projet, comme un cachet qui a donné une autre tournure à cette dynamique de vulgarisation de la pensée et l'enseignement du fondateur de cette voie soufie musulmane.

"Ce fut un moment fort et symbolique. Il nous a encouragé à poursuivre nos efforts dans la voix du bien, en mettant la technologie au service de l'islam et des valeurs mourides. Ses prières et ses conseils ont renforcé notre engagement et notre responsabilité", s'est-il réjoui, insistant notamment sur la nécessité d'accompagner davantage des "projets à impact culturel et éducatif".