Madagascar: Spectacle - Mandresy Jboys maîtrise le backslide de Michael Jackson

Hier au CCI Ivato, Mandresy Jboys impressionne en recréant avec précision les pas mythiques de Michael Jackson, dont son célèbre backslide.

Dès les premières secondes, un pas glissé suffit à faire basculer le public dans la légende. Au CCI Ivato, Mandresy Jboys s'impose avec maîtrise en reproduisant l'un des gestes les plus emblématiques de Michael Jackson : le backslide. Plus qu'une simple performance, ce moment symbolise l'aboutissement d'un rêve pour l'artiste. « C'est un honneur pour moi de faire ce spectacle. Ce n'est pas juste un show, c'est le projet d'une vie. J'ai toujours rêvé de monter sur la scène du CCI et aujourd'hui, j'y suis », confie-t-il.

À travers le « MJ the Legend Show », Mandresy Jboys livre une prestation complète, fidèle à l'univers du King of Pop. Avant même son entrée, une projection vidéo consacrée à Michael Jackson prépare le public, annonçant une arrivée scénique marquante. Dès lors, l'artiste enchaîne les performances en chantant et en dansant simultanément, démontrant une maîtrise remarquable de l'art du roi de la pop, tant sur le plan vocal que chorégraphique.

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Maquillé et vêtu de costumes inspirés de l'icône mondiale, il restitue avec précision les gestes, l'énergie et les danses mythiques qui ont marqué des générations.

Intensité

Le spectacle se distingue également par une mise en scène soignée. Jeux de lumière et effets spéciaux viennent sublimer chaque tableau, créant une ambiance immersive. L'accompagnement musical en direct, assuré par guitare électrique, batterie et piano, renforce l'intensité du show, tandis que deux écrans soutiennent la scénographie visuelle.

Structuré en deux parties, le spectacle accorde une place importante aux artistes invités dans sa première séquence, avant de laisser place à la performance principale de Mandresy Jboys. Chaque invité interprète deux titres du répertoire de Michael Jackson. Ericka DuRock marque le public avec

« Give into Me », tandis que Rolf et Nofy livrent une interprétation remarquée de « I Just Can't Stop Loving You ».

Parmi les moments forts, « They Don't Care About Us » figure également parmi les prestations les plus marquantes de la scène.

Rolf, à la fois musicien et chanteur, participe activement au spectacle, accompagné par des choristes qui enrichissent l'ensemble vocal. Tous les participants, artistes comme musiciens, arborent des costumes en cohérence avec le thème pop du show, renforçant l'unité visuelle de la performance.

L'événement s'inscrit dans un contexte particulier, coïncidant avec la sortie mondiale du biopic consacré à Michael Jackson, ce samedi, ce qui accentue la portée symbolique de cet hommage.

Bien que la salle n'ait pas affiché complet, le public présent, composé en grande partie de fans de pop et de rock, a répondu avec enthousiasme. L'énergie, la précision et l'engagement des artistes ont su capter l'attention et susciter l'adhésion.