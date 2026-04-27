Madagascar: Retour - Zandry Gasy dévoile son troisième album au CCESCA

Pour leur toute première montée sur la scène du CCESCA, Zandry Gasy frappe fort avec un spectacle grand format, porté par la présentation de leur troisième album. Un moment marquant dans leur parcours, où nouveautés et énergie scénique se rencontrent.

Sur scène, le groupe apparaît au grand complet hier, offrant une prestation maîtrisée à travers une vingtaine de titres. Parmi eux, plusieurs nouvelles créations issues de ce troisième album viennent enrichir le répertoire. L'accompagnement musical repose sur une formation solide, mêlant deux guitares, batterie et tambour, auxquels s'ajoute la présence ponctuelle d'autres instruments comme la flûte et l'accordéon, apportant une texture sonore variée.

Parmi les moments forts, Inah monte sur scène pour un duo avec le groupe. Ensemble, ils interprètent « Mankasitraka », un titre écrit par Njakatiana, ainsi que « Tsara tsodrano ». Une prestation saluée pour sa justesse et son émotion. Autre séquence marquante, la collaboration entre Tarika Vetsonkira et Zandry Gasy sur « Fitiavana lavorary » provoque une véritable effervescence : le public se lève, danse et certains montent même sur scène, témoignant de l'intensité du moment.