Madagascar: Retour - Zandry Gasy dévoile son troisième album au CCESCA

27 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Pour leur toute première montée sur la scène du CCESCA, Zandry Gasy frappe fort avec un spectacle grand format, porté par la présentation de leur troisième album. Un moment marquant dans leur parcours, où nouveautés et énergie scénique se rencontrent.

Sur scène, le groupe apparaît au grand complet hier, offrant une prestation maîtrisée à travers une vingtaine de titres. Parmi eux, plusieurs nouvelles créations issues de ce troisième album viennent enrichir le répertoire. L'accompagnement musical repose sur une formation solide, mêlant deux guitares, batterie et tambour, auxquels s'ajoute la présence ponctuelle d'autres instruments comme la flûte et l'accordéon, apportant une texture sonore variée.

Parmi les moments forts, Inah monte sur scène pour un duo avec le groupe. Ensemble, ils interprètent « Mankasitraka », un titre écrit par Njakatiana, ainsi que « Tsara tsodrano ». Une prestation saluée pour sa justesse et son émotion. Autre séquence marquante, la collaboration entre Tarika Vetsonkira et Zandry Gasy sur « Fitiavana lavorary » provoque une véritable effervescence : le public se lève, danse et certains montent même sur scène, témoignant de l'intensité du moment.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.