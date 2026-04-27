Madagascar: Antsahamanitra - Babai Lugu accueilli avec ferveur

27 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Une marée de kaki et de nuances marron envahit Antsahamanitra hier, annonçant une communion rare entre artistes et public. Dès les premières heures, l'ambiance est donnée : le public, fidèle et réceptif, adopte le code couleur du groupe et répond avec ferveur à chaque instant du concert de Babai Lugu et Alala Katsakatsa.

À 15 heures précises, Bolo ouvre le spectacle en compagnie de ses musiciens, Anjara, Stevie le DJ et ses deux choristes, dont Callie. Très vite, il instaure une proximité avec le public à travers de nombreux échanges, invitant les spectateurs à participer activement, à jouer et à chanter avec lui. Son passage, composé d'environ seize titres, mêle énergie et émotion. Fidèle à son style, Bolo ponctue son intervention de réflexions, dont cette phrase marquante : « Les fous rêvent, mais les sages réalisent. »

La surprise du moment est l'apparition de Do-B, champion du monde de beatbox, qui rejoint la scène en invité spécial, validant une première partie riche et dynamique.

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Ensuite, Babai Lugu entre en scène sous une ovation. L'accueil est sans équivoque : le public est venu pour eux. Dès les premiers instants, la connexion s'établit naturellement, portée par une énergie partagée entre les artistes et les spectateurs. Aux côtés d'Alala Katsakatsa, Babai Lugu confirme son statut en livrant une performance qui répond pleinement aux attentes.

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