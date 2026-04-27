Madagascar: Ambohijatovo - Un minibus percute un poteau

Un accident de la circulation a fait neuf blessés samedi vers 8h30 sur la route d'Ambohijatovo vers Ambanidia, près du ministère de la Population. Un bus de la ligne 119 a percuté un poteau de la Jirama avant de finir sa course contre la clôture du jardin.

Le choc a provoqué de lourds dégâts matériels, dont la destruction du capot moteur. Le chauffeur, resté coincé au volant, a dû être dégagé au tire-fort par les sapeurs-pompiers. Il a souffert d'une fracture apparente à la plante du pied.

Selon les témoignages, dix personnes se trouvaient à bord de la Mazda, en route pour assister à un mariage. L'un des passagers a eu la jambe brisée. Tous les blessés ont été évacués d'urgence vers l'Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA).

La circulation était perturbée sur les lieux. Des policiers ont été mobilisés pour assurer la fluidité en attendant le dépannage. Les contrôles ont révélé que la visite technique et l'assurance du véhicule étaient expirées.

D'après les premières constatations de la Brigade des accidents de la circulation, le drame serait lié à un blocage du volant, rendant la voiture incontrôlable.