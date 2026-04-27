Sénégal: Abéné - Une tentative d'émigration irrégulière déjouée, 16 candidats interpellés

27 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ziguinchor — La gendarmerie a mis en échec, lundi matin, une tentative d'émigration irrégulière au quai de pêche d'Abéné (sud), une zone du département de Bignona relevant des compétences de la brigade de proximité de Kafountine, a-t-on appris d'une source sécuritaire.

L'opération, menée aux environs de neuf heures, a permis l'interpellation de seize candidats au voyage clandestin, dont quatre Sénégalais et douze ressortissants gambiens, a rapporté la même source.

Elle précise que le groupe de migrants gambiens compte six hommes, cinq femmes et une fillette âgée de six ans.

Les personnes interpellées ont été conduites dans les locaux de la gendarmerie de Kafountine, pour les besoins de l'enquête, dans le cadre de la poursuite des opérations de lutte contre les départs clandestins.

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