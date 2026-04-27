Madagascar: Trail UTOP 17e édition - Margaux Beyre, vice-championne du Trail de Bourbon, en guest star

Avec un record de participation et des parcours revisités, l'Ultra Trail des Ô Plateaux confirme son statut d'événement phare du trail à Madagascar.

À quelques jours du départ, l'Ultra Trail des Ô Plateaux (UTOP) affiche déjà complet. Pour sa 17e édition, prévue du 1er au 3 mai, l'événement réunira près de 3 300 coureurs venus des quatre coins du monde, soit une hausse de 16 % par rapport à 2025. Un chiffre confirmé par le président de l'Utop, Kenny Raharison, lors de la conférence de presse de samedi au Lycée français d'Ambatobe. Un engouement qui témoigne de la montée en puissance de cette compétition devenue incontournable dans le calendrier du trail régional.

Fidèle à sa mission, l'organisation continue de promouvoir les talents locaux. Plusieurs athlètes malgaches bénéficieront d'opportunités à l'international, notamment à travers des participations à des courses de référence comme l'Ultra-Trail des 4 Massifs, en France, ou encore le Grand Raid de La Réunion. Pour sa 17e édition, en 2026, l'UTOP confirme son ouverture sur le monde avec la présence annoncée de coureurs étrangers de renom, à l'image de Margaux Beyre, vice-championne du Trail de Bourbon.

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Les organisateurs ont également repensé plusieurs parcours pour renforcer l'attractivité et le défi sportif. Le Corsair X-Trem évolue en format 100 miles revisité, tandis que d'autres courses gagnent en technicité. L'objectif est de proposer des tracés exigeants, à la hauteur des standards internationaux.

Inclusivité renforcée

L'événement ne se limite pas à la performance. Il met aussi l'accent sur l'inclusion, avec la reconduction du Paratrail et l'introduction du Galana Kids Paratrail, destiné aux jeunes en situation de handicap, par l'utilisation de joëlettes. L'organisation se veut également exemplaire sur le plan environnemental et sécuritaire. Des dispositifs de tri des déchets, de sensibilisation au zéro plastique et un encadrement renforcé par les forces de sécurité et les équipes médicales sont déployés. Soutenu par de nombreux partenaires, l'UTOP s'impose ainsi comme un événement structurant pour le sport malgache, alliant performance, solidarité et rayonnement international.

Le président de l'association Utop, Kenny Raharison, se dit très satisfait du nombre croissant des participants et il n'a pas oublié de remercier tous les sponsors de l'événement: « 3 308 coureurs se sont inscrits pour honorer la dix-septième édition, avec une hausse de 16 % par rapport à l'an dernier. Cela marque la crédibilité de ce que nous entreprenons. Nous espérons des courses sans incident et que le trail reste avant tout une aventure de dépassement de soi, d'évasion et de plaisir partagé. Nous vous donnons rendez-vous sur le podium ce dimanche au Lycée français d'Ambatobe. Bonne course à toutes et à tous. »