Madagascar: PFL - Le Top 8 au grand complet

Les équipes qualifiées pour les play-offs sont connues à l'issue de la dernière journée de la phase de conférences de la Pure Play Football League. Les trois nouveaux chanceux qualifiés sont CFFA Analamanga dans la conférence Sud et le FC Rouge Analamanga et Fosa Juniors FC Boeny dans la conférence Nord. Créditée de 22 points, l'équipe d'Andoharanofotsy a validé le quatrième ticket de la poule du Sud après le match nul un partout contre l'Uscafoot.

Dans la conférence Nord, un match nul un partout face au Cosfa a été suffisant au FC Rouge pour accéder aux play-offs. Fosa Juniors FC complète la liste dans le groupe du Nord après avoir neutralisé le TGBC d'Atsinanana sur un score nul et vierge. Disciples FC affrontera ainsi Fosa en quart, Cosfa contre CFFA, Elgeco Plus face à CFFA et Ajesaia affrontera l'AS Sainte-Anne. Les quarts de finale aller sont prévus vers la deuxième semaine du mois de mai.