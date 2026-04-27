Madagascar: Tennis Crossroads/League interuniversitaire - Mahefa Rakotomalala offre la victoire à son université

Le jeune tennisman Mahefa Rakotomalala a été décisif en finale de la Crossroads League en inscrivant le point du sacre pour Grace College face à Huntington (4-2), lors du tournoi interuniversités dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

À Marion, dans l'Indiana, aux États-Unis, Mahefa Rakotomalala a répondu présent au moment le plus attendu. Le Malgache a offert la victoire à Grace College lors de la finale de la Crossroads League, un tournoi interuniversités aux États-Unis d'Amérique, samedi, face à Huntington. Un succès précieux qui confirme son importance croissante au sein de son équipe.

La rencontre, disputée au Sutter Tennis Center, a d'abord souri à Grace College lors des doubles. Battus sur une première opposition, les joueurs de Grace ont su renverser la tendance en remportant les deux autres matchs pour prendre l'avantage. En simple, Huntington a réagi avec autorité grâce à deux victoires nettes, relançant totalement la finale. Tout s'est alors joué sur le court du simple n°6. Opposé à Juan Carrasco, Mahefa Rakotomalala a fait preuve de sang-froid pour conclure en deux sets (6-4, 6-4) et offrir le point décisif.

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« Mon match était décisif pour offrir le titre à l'équipe. J'ai bien commencé avant l'interruption due à la pluie. Le lendemain, même mené, j'ai réussi à revenir et à remporter le premier set. Dans le second, j'étais également mené, mais j'ai su m'accrocher pour faire la différence », confie Mahefa Rakotomalala.

Ambassadeur

Dans un duel marqué par plusieurs retournements de situation, le Malgache a su renverser des jeux mal engagés et enchaîner quatre jeux consécutifs dans la seconde manche, avant de résister au retour de son adversaire. Sa combativité et sa solidité mentale ont fait la différence dans ce moment clé.

La Crossroads League, affiliée à la National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA), est une conférence universitaire américaine qui regroupe plusieurs établissements de l'État de l'Indiana. Elle organise des compétitions dans différentes disciplines sportives, dont le tennis, et sert de cadre qualificatif pour les phases finales nationales de la NAIA. Le sacre de Grace College dépasse ainsi le cadre régional et ouvre la voie à une exposition plus large.

Dans ce contexte, la performance de Rakotomalala prend une dimension particulière. En offrant le titre à son équipe, il s'affirme comme l'un des ambassadeurs du tennis malgache à l'étranger. Grâce à cette victoire (4-2), Grace College décroche le titre au terme d'une finale indécise. Huntington, tête de série n°1, échoue de son côté malgré une troisième finale en quatre saisons.

Feuille de match

Grace (Indiana) - Huntington (Indiana) : 4-2Simples : Rahine bat Capdevilla 6-4, 6-3 ; Sarudiansky bat Coan 6-1, 6-0 ; Marques bat Lopez Real 6-2, 6-3 ; Batista bat Papadoloulos 6-1, 6-3 ; Rakotomalala bat Carrasco 6-4, 6-4.Doubles : Tantera / Lopez Real battent Rahine / Rakotomalala 6-3 ; Papadoloulos / Coan battent Lopez Real / Capdevilla 6-2 ; Polichronopoulos / Marques battent Carrasco / Batista 6-3.Donné Raherinjatovo