Sénégal: Point de presse sur les journées en hommage aux Tirailleurs sénégalais, mardi

27 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Grande Mosquée Massalikul Jinaan abrite, mardi, à partir de 16h, à Dakar, un point de presse sur les préparatifs de la 9e édition des Journées de commémoration des Tirailleurs sénégalais, prévue du 8 au 10 mai, à Paris, annonce un communiqué transmis à l'APS.

La rencontre va réunir "les représentants des différentes familles religieuses du Sénégal, les parties prenantes de cette importante commémoration, ainsi que les organisateurs de l'événement", indique la même source.

Ce point de presse "constituera un cadre d'échanges et d'information sur les grandes articulations de cette édition, les objectifs poursuivis, ainsi que les temps forts prévus à Paris".

Cette 9ᵉ édition, axée sur "le rôle historique des guides religieux dans les relations entre le Sénégal et la France", s'inscrit "dans une dynamique de valorisation des soldats africains engagés lors des deux guerres mondiales, ainsi que de l'implication des figures religieuses sénégalaises dans leur mobilisation".

Lire l'article original sur APS.

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