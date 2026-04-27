Sénégal: Touba - Rappel à Dieu de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké

Touba — Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, khalife de Serigne Bassirou Khoudia Mbacké, est décédé vendredi 24 avril 2026 à Dakar, à l'hôpital Dalal Jamm, a appris l'APS lundi de son frère Serigne Cheikh Thioro Bassirou Mbacké.

Fils de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké et petit-fils du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, le défunt a été inhumé samedi 25 avril à Touba.

Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké s'était illustré de son vivant par son engagement dans la modernisation de la grande mosquée de Touba, à laquelle il apportait d'importantes contributions financières.

Grand cultivateur, il se distinguait également par sa générosité envers ses proches et ses talibés.

Basé principalement à Darou Salam Kadior, il s'adonnait à l'enseignement du Coran et à la formation religieuse, en droite ligne des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.