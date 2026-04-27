Centrafrique: Les électeurs appelés aux urnes pour le second tour des législatives

La Centrafrique organise, dimanche 26 avril, le second tour des élections législatives, régionales et partielles. Cette journée de vote a commencé sans engouement majeur. Selon de nombreux observateurs et agents électoraux, la plupart des électeurs préfèrent se rendre d'abord à l'église, avant d'accomplir leur devoir civique dans l'après-midi.

Dans plusieurs bureaux de vote de la capitale et de l'arrière-pays, le scrutin se déroule dans le calme ce 26 avril, sans incident majeur. Quelques électeurs se plaignent toutefois de l'absence de leur nom sur les listes électorales. Il s'agit d'un rendez-vous électoral majeur pour la désignation des députés, des conseillers municipaux et des représentants régionaux.

Ce scrutin décisif intervient près de deux mois après la proclamation des résultats du premier tour, annoncés par le Conseil constitutionnel. Réélu à l'élection présidentielle avec 77,90% des suffrages, le président Faustin-Archange Touadéra a été investi pour un nouveau mandat, le 30 mars. Selon la présidence, il attend l'issue de ces scrutins pour former le premier gouvernement de la septième République.

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Quatre-vingt-huit des 144 députés de l'Assemblée ont été élus dès le premier tour. Le second tour concerne 46 circonscriptions, tandis que des élections partielles se tiennent dans dix autres.

L'un des enjeux majeurs se situe à Bambouti, dans le sud-est du pays. Lors des élections générales, fin décembre, une attaque du groupe armé Azandé Ani Kpi Gbé (AAKG) y avait empêché la tenue du vote. Plusieurs personnes avaient été enlevées, dont un agent de l'Autorité nationale des élections (ANE), toujours retenu à ce jour.

Le gouvernement assure que toutes les dispositions sécuritaires ont été prises pour permettre le bon déroulement du scrutin. De son côté, l'ANE confirme le déploiement du matériel et des agents électoraux sur place. Les bureaux de vote sont donc prêts à accueillir les électeurs.

Autre acteur mobilisé : le Réseau Arc-en-Ciel. Les observateurs ont mis en place une salle de veille électorale afin de suivre le scrutin de près. Lors du premier tour, ils avaient relevé plusieurs irrégularités.

Sur le plan politique, le Mouvement Coeurs unis, parti au pouvoir, a déjà obtenu 50 sièges dès le premier tour. L'opposition, qui avait lancé un appel au boycott, ne participe pas à ces élections.