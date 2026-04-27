Sénégal: Un concours international du Coran clôturé à Dakar, un candidat mauritanien sacré

Dakar — Un concours international de récital du Coran, le livre Saint musulman, a été clôturé dimanche à Dakar avec le sacre, dans la catégorie "sunna", du candidat mauritanien Dahmal Sidy Mouhamed, a-t-on appris des organisateurs.

Le trophée du champion de récital et de mémorisation du saint Coran est revenu à Mouhamed Abdelouadoud Bensdira de l'Algérie. El Hadji Aliou Gaye de la région de Saint Louis a fini à la 5ème place pour le Sénégal, renseigne, lundi, le texte transmis à la rédaction.

Ce concours, à l'initiative du Royaume d'Arabie saoudite, a été organisé de concert avec le ministère de l'Education nationale.

Au total, 102 candidats venus des 54 pays d'Afrique se disputaient la couronne du grand-prix doté d'un trophée parrainé par le roi Salman ibn Abdul Aziz. Ils ont été évalués sur deux disciplines majeures : la mémorisation du Saint Coran et celle de la Sunna prophétique.

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La cérémonie de clôture, tenue au Grand-Théâtre national, a été "un moment pour récompenser les participants, mais aussi pour le ministre de l'Education nationale de saluer la solidité des relations historiques et fraternelles entre le Sénégal et le Royaume d'Arabie Saoudite".

En présidant la cérémonie de clôture, le ministre de l'Education nationale a remercié le roi d'Arabie saoudite pour cette initiative.

"Cela témoigne de la belle performance, de la bonne intelligence et de la bonne coopération entre nos deux pays. Nous avons en commun Dieu, nous avons en commun le prophète Muhammad, et naturellement donc le Coran", a relevé Moustapha Guirassy, cité par le communiqué.

"Le fait d'avoir choisi le Sénégal pour abriter cette compétition internationale qui a vu la participation de 54 pays, c'est tout simplement gigantesque et immense", a-t-il ajouté.

Selon le ministre de l'Éducation nationale, le choix porté sur le Sénégal est une manière de "matérialiser, de renforcer les convictions et la vision des autorités sénégalaises en matière d'accompagnement, d'aide à ce sous-secteur arabe et tout ce qui porte sur les questions religieuses".

Intervenant par visioconférence, le ministre des Affaires islamiques du Royaume d'Arabie Saoudite, Abdou Latif ibn ben Abdel Aziz, a salué "l'excellence de l'organisation sénégalaise ainsi que la qualité des candidats".

"Félicitations à la République sœur du Sénégal, et à sa capitale Dakar, d'accueillir cet événement majeur qui réunit des candidats venus d'Afrique, engagés dans une noble et honorable compétition autour de la mémorisation du Coran et de la Sunna", a-t-il déclaré.

Pour lui, ce concours traduit l'engagement constant du Royaume à promouvoir les valeurs de l'islam, à encourager la jeunesse musulmane et à renforcer les liens de fraternité entre les nations africaines.

Il a invité les musulmans à "un attachement au Saint Coran qui constitue, selon lui, une voie vers la réussite, le salut et la prospérité, ici-bas comme dans l'au-delà".