Gambie: La Commission Electorale Indépendante (CEI) préoccupée par la double inscription de plus de 2000 personnes sur la liste électorale

27 Avril 2026
The Point (Banjul)

La Commission Electorale Indépendante (CEI) a tiré la sonnette d'alarme sur plus de 2000 cas signalés de double inscription sur la liste électorale au cours de la période de prolongement en cours du processus de recensement électoral.

Mr Joseph Colley, le président de la Commission Electorale Indépendante (CEI), a dénoncé cette violation flagrante des lois électorales du pays lors du forum mensuel réunissant les parties prenantes tenu hier au Centre de Conférence International Sir Dawda Kairaba Jawara.

Mr Colley a déclaré que les cas de double inscription d'électeurs jettent non seulement le discrédit sur le processus électoral, mais constituent également une infraction punie par la loi.

Il a exhorté les citoyens à respecter la doctrine du "un électeur, un vote" et d'éviter d'essayer de se faire recenser plus d'une fois.

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Selon lui, la période de prolongement du processus de recensement électoral lancée le 8 avril 2026 vise à fournir une opportunité aux Gambiens qui ont manqué la période de recensement électoral de 2021 de s'inscrire sur la liste électorale, de remplacer les cartes d'électeurs perdues ou endommagées, et d'effectuer les transferts entre les départements.

Il a cependant exprimé ses préoccupations concernant certains individus qui ont tenté de se faire recenser à nouveau bien qu'ils ont déjà été recensés en 2021, et ce, malgré les campagnes d'information et de sensibilisation en cours.

Le président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) réaffirme la détermination de la Commission à préserver la crédibilité du processus électoral et annonce que des mécanismes sont en place en vue de détecter et de rectifier de telles anomalies.

Il plaide également pour la coopération du public avec les agents de recensement et leur adhésion aux règles gouvernant le processus électoral en vue d'assurer un processus électoral crédible et transparent.

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