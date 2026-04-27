Madagascar: Mini prtrait découverte - Grebrer Celacier, la relève en foulées sûres

27 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

À seulement 16 ans, Grebrer Celacier Rakotoarimanana s'impose déjà comme un espoir de l'athlétisme malgache. Entre détermination et héritage familial, il trace sa route avec ambition.

Son talent s'est récemment illustré lors de la course de solidarité organisée par Somadis, en collaboration avec la Fédération malgache d'athlétisme. Aligné sur la distance de 4 km, le jeune athlète a dominé la concurrence en bouclant l'épreuve en 14 minutes et 24 secondes, signant ainsi une performance prometteuse, laissant loin derrière lui ses poursuivants.

Né le 24 septembre 2009 à Antananarivo, Grebrer Celacier Rakotoarimanana fait partie de cette nouvelle génération d'athlètes qui montent en puissance. Pensionnaire du Cosfa Analamanga, il se spécialise dans les épreuves du 1500 mètres et du 3000 mètres steeple, deux disciplines exigeantes qui demandent endurance et technicité.

Grebrer Celacier n'est pas arrivé là par hasard. Dès son plus jeune âge, il s'est initié à l'athlétisme en suivant les traces de ses parents, eux-mêmes anciens pratiquants. Un environnement familial qui a nourri sa passion et forgé sa discipline.

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Actuellement en deuxième année d'enseignement technique, il doit concilier études et entraînements, un équilibre qu'il gère avec sérieux. Son objectif est clair : progresser étape par étape pour atteindre le haut niveau. Ambitieux sans être pressé, il nourrit déjà un rêve bien défini : représenter Madagascar sur la scène internationale. À voir ses débuts, tout porte à croire que ce jeune talent n'en est qu'au commencement.

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