Madagascar: Course solidaire la vache qui rit - Marthe Ralisinirina et Alain Ratsiorisoa survolent les 15 km

L'avenue de l'Indépendance a vibré au rythme de la course de la solidarité organisée hier. Entre affluence record, ambiance festive et performances de haut niveau, l'événement a tenu toutes ses promesses au profit de l'hôpital d'Ambohimiandra.

Sur le plan sportif, les épreuves de 15 km ont tenu toutes leurs promesses. Chez les dames licenciées, Marthe Ralisinirina a dominé la concurrence avec autorité. Malgré une course rendue difficile par les adversaires venues notamment d'Itasy et une légère alerte physique, elle a su creuser l'écart pour s'imposer nettement. Dans la catégorie masculine, Alain Ratsiorisoa, sociétaire du CAMI Itasy, n'a laissé aucune chance à ses adversaires. Impressionnant de maîtrise, il signe une victoire de référence dans la capitale.

« C'est ma première victoire à Antananarivo. Mon objectif est désormais de représenter Madagascar à l'étranger », a-t-il affirmé. Dès les premières heures de la matinée, le centre-ville d'Antananarivo s'est transformé en véritable théâtre sportif à l'occasion de la course de la solidarité initiée par Somadis et La Vache qui rit, en collaboration avec la Fédération malagasy d'athlétisme. Malgré un léger retard dans le lancement des différentes distances - 2 km, 4 km et 15 km -, l'engouement populaire ne s'est jamais démenti, jusqu'à l'arrivée finale au stade Barea de Mahamasina.

L'événement, organisé en marge de la Journée internationale du sport par Somadis, avec l'appui de la Fédération malagasy d'athlétisme, a rassemblé plus de 1 600 participants, toutes catégories confondues. Un succès salué par les organisateurs. « Nous sommes très satisfaits de la participation. L'union fait la force et cela s'est confirmé aujourd'hui », a déclaré Andy Rajoelina, représentant de Somadis.

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Même son de cloche du côté de la fédération. Sa présidente, Norolalao Andriamahazo, voit dans cette mobilisation un signal fort pour l'avenir de la discipline : « Cette manifestation nous a permis de détecter de nouveaux talents. La présence massive des jeunes, accompagnés de leurs parents, est très encourageante pour l'athlétisme malgache. »

Au-delà des performances individuelles, cette course aura surtout démontré la vitalité de l'athlétisme malgache et sa capacité à mobiliser autour d'une cause noble. Après sa course, Marthe Ralisinirina a donné son avis : « C'était un peu difficile, j'ai eu une petite crampe, mais j'ai réussi à finir loin devant. J'en profite pour lancer un appel aux autorités afin que nous puissions affronter les autres nations africaines », a-t-elle confié à l'arrivée.