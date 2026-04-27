Sénégal: Assemblée générale du Sympes - Dr El Malick Niang prend les commandes

Docteur El Hadji Malick Niang a été porté, samedi 25 avril, à la tête du Syndicat des médecins privés du Sénégal (Sympes) lors d'une assemblée générale. Précédemment secrétaire général dudit syndicat, il conduit désormais les destinées de ses pairs. Selon ses propos, il s'inscrit dans la continuité des actions déjà enclenchées tout en oeuvrant pour l'unité des médecins du privé. « L'une de nos premières priorités, c'est d'unir les médecins privés pour faire face aux défis auxquels nous nous confrontons par rapport à la tarification, à notre profession, à l'avancée de toutes les activités que nous faisons », a déclaré Dr Niang.

Selon lui, la massification demeure le fer de lance pour mener des luttes et les gagner. « On va se référer au ministère de la Santé et à l'Ordre qui sont vraiment les premiers piliers pour la lutte contre l'exercice illégal de la médecine. Mais c'est dans l'Union des médecins privés qu'on peut combattre ce phénomène », a-t-il avancé. Sur la question des recouvrements par rapport aux prestations de soin, Dr Niang poursuit que les cliniques prennent en charge énormément de personnes qu'on appelle les tiers payants qui viennent des assurances et des IPM et on doit se faire rembourser.

« Il se trouve que nos cliniques souffrent énormément de ces créances des IPM et des assurances qui ne sont pas remboursées. Cela restera un cheval de bataille. Ce phénomène constitue pour les cliniques un déficit énorme. Il s'y ajoute des créances qui datent de plusieurs années et qui alourdissent la dette au sein de nos entreprises ».

Concernant les actions que le syndicat compte mener pour rapprocher davantage les populations vulnérables de l'innovation, il entend rendre accessible la médecine à toutes les couches. « Là où l'État n'est pas, qu'on essaie d'installer des cliniques et de rendre accessibles les soins 24h sur 24. C'est ce rôle que nous jouons pour que les populations puissent avoir les accès aux soins partout au Sénégal.

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Le syndicat travaille énormément sur la digitalisation aujourd'hui qui est de la nouveauté et qui nous permet d'être très efficace, très performant dans ce qu'on fait tous les jours », a-t-il estimé. Et de renchérir : « les obstacles que nous traversons, reste la fiscalité, la tarification au niveau des structures privées de santé qui n'a pas bougé depuis 25ans ».