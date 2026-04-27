Sénégal: Ligue 1 (24e journée) - L'AJEL se maintient au sommet, Teungueth FC nouveau dauphin, la Linguère s'enfonce

L'AJEL de Rufisque a réussi à se maintenir sur son fauteuil de leader après le match nul obtenu ce samedi lors de son déplacement chez les Thiéssois de Waly Daan. Le leader rufisquois ne dispose désormais que deux points sur son voisin Teungueth Fc. En s'imposant à domicile face à l'ASC HLM, la seconde formation rufisquoise chipe du coup la deuxième place à l'Us Gorée, revenue avec le point du nul lors de son déplacement chez les Ziguinchorois du Casa Sports. En enchaînant avec une deuxième défaite face au Jaraaf, la Linguère de Saint-Louis a, quant à, elle, basculer dans la zone rouge en se retrouvant la 15e place et première équipe relégable.

Après le coup de frein subi lors de la précédente journée, l'AJEL de Rufisque continue de mener la course en tête dans le championnat de ligue 1. Le club rufisquois est retourné de son déplacement, qui s'annonçait périlleux au stade Lat Dior, avec le point du nul (0-0) face à l'ASC Wally Daan (4e, 35 pts+4). Les Thiéssois qui ont raté un penalty durant la partie, ont sans doute ouvert la voie à l'AJEL et lui permet de garder les commandes du championnat (44 pts+7) à l'issue de la 24e journée de Ligue 1. AJEL est désormais talonné par son voisin de Teungueth FC.

La seconde formation de la ville de Rufisque a réussi une bonne opération à domicile en dominant (1-0) samedi au stade Ngalandou Diouf, l'ASC HLM. Ce succès permet à l'équipe du président Babacar Ndiaye (2e, 42 points), de doubler au classement l'Us Gorée (3e, 41 points). En déplacement au stade Aline Sitoé, Diatta, le club Gorée a été tenu en échec (0-0) par le Casa Sports (7e, 32 points).

En déplacement au stade Alassane Djigo, Génération foot a pu garder sa 5e place (5e, 33 pts) malgré sa défaite subie face à l' As Pikine (9e, 30 pts+5). Pour les autres rencontres de la 24e journée, Guédiawaye FC (12e, 24 pts) a été neutralisé (0-0) par la lanterne rouge AS Cambérène (16e, 20 pts-14), lors d'un match joué à huis clos sur sa pelouse du stade Amadou Barry.

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Au stade Ely Manel Fall de Diourbel, Sonacos (14e, 21 pts-17) a quitté sa position de première relégable en empochant le point du nul (1-1) devant Dakar Sacré coeur (10e, 26 pts). C'est le même score de parité (0-0) qui a sanctionné le duel ayant opposé au stade Caroline Faye, le stade de Mbour (11e, 25pts-2) à l'US Ouakam (6e, 33 pts). Après la lourde défaite concédée à domicile face à l'As Pikine (0-4), la Linguère de Saint- Louis, désormais entrainée par l'ancien international Victor Diagne a encore marqué le pas en essuyant hier, dimanche une nouvelle défaite (1-0) lors de son déplacement sur la pelouse du Jaraaf. Un revers qui la relègue dans la zone rouge avec une place de première équipe relégable (15e, 21 points).

Résultats 24e journée

Wally Daan -AJEL Rufisque ( 0-0)

Teungueth FC-HLM Dakar ( 1-0)

Guédiawaye FC-AS Cambérène ( 0-0)

Casa Sports-US Gorée ( 0-0)

AS Pikine-Génération Foot ( 1-0)

Sonacos-Dakar Sacré coeur ( 1-1)

Stade de Mbour-US Ouakam