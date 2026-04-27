Sénégal: Gouvernance de l'actuel régime - APTE défend le bilan de Sonko et durcit le ton sur les crimes des manifestations

Les responsables de la coalition APTE (Alliance patriotique pour le travail et l'éthique) ont tenu hier, dimanche 26 avril, une rencontre d'évaluation des deux années de gouvernance du régime en place. S'exprimant devant ses camarades, Aïda Mbodj, coordinatrice de cette coalition créée autour de l'actuel Premier ministre, Ousmane Sonko, en opposition à la « coalition Diomaye Président », a jugé largement positif le bilan des réalisations du gouvernement sous la conduite du Premier ministre. Poursuivant son propos, la patronne de la Délégation générale à l'Entrepreneuriat rapide (DER) a invité ses camarades à faire preuve d'une discipline rigoureuse dans le soutien aux actions du gouvernement.

Présente également à cette rencontre, Yassine Fall, ministre de la Justice, est revenue sur le débat concernant les lenteurs notées dans la procédure portant sur les événements tragiques survenus lors des manifestations politiques entre 2021 et 2024. Réaffirmant que la loi d'amnistie ne saurait constituer un bouclier pour les auteurs de crimes graves, notamment les actes de torture et les crimes de sang qui en sont expressément exclus, la Garde des Sceaux a précisé que les responsables devront répondre de leurs actes devant la justice, quelle que soit leur situation, avant que l'on puisse parler d'apaisement durable.

Poursuivant son propos, elle a également souligné que son département travaille activement à la mise en oeuvre des mécanismes nécessaires pour que les victimes obtiennent réparation.