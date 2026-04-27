Sénégal: Sédhiou - Des jeunes outillés en techniques de plaidoyer pour défendre leurs droits

Sédhiou — L'ONG "Right To Play", à travers son projet " Recap-Jeu", a clôturé dimanche à Sédhiou (sud), une session de formation en techniques de plaidoyer et d'identification des problèmes rencontrés par les jeunes dans leurs localités. Pendant quatre jours, une centaine de participants en majorité des filles ont été initiés à l'art de porter leurs préoccupations auprès des autorités, en alliant sport et développement, a constaté l'APS.

Selon Marie Françoise Faye, chargée du projet à Ziguinchor et Sédhiou, six priorités ont émergé des discussions notamment le manque d'infrastructures sportives adaptées, les difficultés de transport pour les compétitions, la déperdition scolaire des filles, les grossesses précoces, la consommation de drogues et le chômage des jeunes.

Des activités sportives, notamment le football, ont rythmé la formation afin de renforcer l'esprit d'équipe, la communication et l'inclusion.

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Parmi les bénéficiaires, la jeune joueuse Diarriatou Camara a souligné l'importance de l'enregistrement des naissances, de la lutte contre l'abandon scolaire, de la construction d'infrastructures sportives modernes et de la promotion de l'employabilité des jeunes. À en croire, tout cela illustre la pertinence de former des leaders capables de devenir des porte-voix crédibles pour un environnement protecteur et inclusif.

Le chef du service départemental de la jeunesse et des sports de Sédhiou, Wally Diatta, s'est réjoui de cette initiative et a appelé les collectivités territoriales à accompagner l'État dans le renforcement des infrastructures sportives et la prise en charge des doléances des jeunes.