Maroc: La Suisse considère l'initiative d'autonomie sous souveraineté marocaine comme seule base, crédible et pragmatique pour la résolution du différend régional

27 Avril 2026
Libération (Casablanca)

La Suisse a affirmé, vendredi, qu'elle "considère l'initiative d'autonomie" présentée par le Maroc "comme base la plus sérieuse, crédible et pragmatique" pour la résolution du différend régional autour du Sahara marocain.

Cette position a été exprimée dans une Communication conjointe adoptée par M. Ignazio Cassis, Conseiller Fédéral, Vice-Président de la Confédération suisse, Chef du Département Fédéral des Affaires Etrangères, et M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, qui effectue une visite de travail à Berne.

Dans ce même document agréé, la Suisse "salue" l'adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité, affirmant qu'une "véritable autonomie sous souveraineté marocaine pourrait constituer une solution des plus réalisables".

La Suisse a également rappelé son "soutien au rôle central joué par les Nations Unies ainsi qu'aux efforts déployés par l'Envoyé Personnel du Secrétaire Général".

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L'appui réaffirmé de la Suisse à l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc s'inscrit dans la continuité du consensus international grandissant généré par la dynamique impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, en faveur de la marocanité du Sahara et en appui à l'Initiative d'autonomie.

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