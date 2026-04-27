Maroc: Nasser Bourita - Le Maroc et la Suisse construisent un 'socle de confiance de partenariat' conforté par un dialogue politique régulier

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, a affirmé, vendredi à Berne, que le Maroc et la Suisse ont œuvré ensemble, au cours des dernières années, pour construire "un socle de confiance de partenariat" entre les deux pays, conforté par un dialogue politique régulier.

"Les différentes visites et les différents documents signés nous ont permis de fixer des objectifs clairs et concrets et de fédérer un grand nombre d'acteurs de cette relation autour de ces objectifs", a-t-il déclaré lors d'un point de presse conjoint à l'issue de ses entretiens avec M. Ignazio Cassis.

Soulignant ses discussions "fructueuses" avec son homologue suisse, M. Bourita a indiqué qu'elles ont été aussi l'occasion de "faire le point sur ce qui a été réalisé", mettant en avant le "dialogue politique régulier" entre les deux pays, qui ont des positions très rapprochées sur nombre de sujets régionaux, internationaux et globaux.

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Il a également salué la coopération économique "très fructueuse" entre le Maroc et la Suisse, notant que les opérateurs économiques trouvent un cadre idéal pour investir dans le Royaume, avec plus d'une quarantaine d'entreprises suisses qui contribuent à la dynamique économique du pays et à la création d'emplois.

Dans ce contexte, il a affirmé que le Maroc, conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, veille toujours à la diversification de ses partenaires, ajoutant qu'avec la Suisse, "nous sommes en train de construire un modèle de coopération très réussi, avec des résultats tangibles".

Abordant la question du Sahara marocain, M. Bourita a précisé que la position de la Suisse est "un autre signal de l'évolution de cette relation bilatérale", soutenant qu'elle s'inscrit en droite ligne avec la dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU et vient conforter une dynamique internationale autour de ce dossier.

Sur les plans consulaire et migratoire, M. Bourita a qualifié d'exemplaire" la coopération bilatérale, mettant en exergue cette "approche de réalisme et de responsabilité" pour faire face aux réseaux de trafic avec leurs complicités dans les pays d'origine, de transit et de destination.

Il a, dans ce sens, insisté sur la nécessité des résultats concrets plutôt que "des discours ou des approches politiciennes", affirmant que "nous sommes en train de construire un modèle de coopération tangible, où les résultats sont là".

Et M. Bourita d'ajouter que cette coopération vise notamment à "fluidifier" les procédures liées à la migration et à conforter ceux qui sont légalement installés, dont les membres de la communauté marocaine, forte de plus de 24.000 Marocains qui résident en Suisse et sont pleinement intégrés.

Concernant les personnes en situation irrégulière, il a assuré que le Maroc agira en coopération avec la Suisse pour qu'elles "puissent retourner dans leur pays d'origine".

"Les résultats sont là tant en termes de laissez-passer délivrés, de procédures d'identification fluidifiées et de dialogue régulier entre les services consulaires marocains et les autorités suisses", a-t-il dit, notant que ce partenariat "serein" produit des résultats qui sont au service les intérêts des deux pays.