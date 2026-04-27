Maroc: Les mangas à l'honneur lors de la 4ème édition du programme culturel 'Maroc, Terre de Cultures'

Le Collectif 4.0, en partenariat avec la Fondation Al Mada, a organisé samedi à Casablanca la 4ᵉ édition de son programme culturel "Maroc, Terre de Cultures", mettant en vedette la culture japonaise des mangas.

Avec "Manga F'lmdina", le Collectif 4.0 propose aux familles marocaines une véritable incursion dans l'univers japonais à travers ses formes d'expression les plus populaires et créatives.

Les participants ont pu s'initier aux arts traditionnels japonais à travers des ateliers d'origami et de calligraphie, mais aussi exprimer leur créativité avec des sessions de dessin manga, coloriage et création DIY (Do It Yourself).

À cette occasion, Leila El Oudghiri, membre fondatrice de Collectif 4.0, a expliqué que le programme de cette édition consistait à mettre à l'honneur la culture japonaise à travers une série d'activités, dont "Manga F'lmdina", ajoutant qu'il s'agit d'une expérience immersive dans la culture japonaise à travers ses formes d'expression les plus créatives et populaires, où le manga, le dessin, les jeux et les productions artistiques sont devenus des portes d'entrée pour découvrir une culture mondiale riche et accessible à tous.

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Elle a poursuivi, dans une déclaration à la MAP, que cette expérience proposée aux familles, dans l'espace extérieur de la Villa des Arts de la capitale économique, a été conçue pour les petits comme pour les grands afin d'explorer, d'expérimenter et de s'immerger dans un nouvel univers d'imaginaire.

Mme Oudghiri a souligné que cet atelier a été conçu pour offrir une véritable expérience interactive, répartie sur plusieurs espaces facilement accessibles, et qu'il invite les familles à découvrir la culture japonaise de manière ludique, créative et participative.

Quant à l'espace de lecture, a-t-elle expliqué, il propose une sélection de mangas à feuilleter, permettant ainsi aux enfants comme aux adultes d'explorer des univers variés. Il a également permis aux visiteurs de s'essayer à des jeux japonais, d'assister à des démonstrations d'arts martiaux et de rencontrer des amateurs de cosplay pour une expérience encore plus immersive.

De son côté, Aymane Oukhira, responsable des ateliers d'origami et de calligraphie, a affirmé dans une déclaration similaire que cet événement avait permis aux participants de découvrir les arts traditionnels japonais et d'exprimer leur créativité par le dessin de mangas, le coloriage et les travaux manuels.

Il a ajouté que cet atelier avait été conçu pour offrir une véritable occasion d'échange, en invitant les enfants et leurs familles à apporter des mangas et à les partager avec les autres participants. Cela permet à chacun de faire de nouvelles découvertes, d'une manière ludique et attrayante qui encourage la participation, la transmission et le partage d'histoires.

"Maroc, Terre de Cultures" est un rendez-vous culturel mensuel organisé tous les derniers samedis du mois à la Villa des Arts de Casablanca jusqu'en juin 2026 inclus. Pensé pour les familles, ce programme propose de découvrir les métiers et la culture du Maroc à travers des ateliers ludiques, interactifs et éducatifs favorisant la transmission et la découverte du patrimoine. Le Collectif 4.0 à l'origine de cette initiative est un studio de création d'expériences culturelles et événementielles qui imagine et produit des projets destinés à rassembler les publics et à faire vivre des expériences culturelles qui rassemblent des générations.