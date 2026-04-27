Maroc: Le 21ème Festival Mawazine - Rythmes du Monde, du 19 au 27 juin

La 21ᵉ édition du Festival "Mawazine - Rythmes du Monde" aura lieu du 19 au 27 juin, a annoncé l'Association Maroc Cultures. L'artiste français Ninho SDT sera l'une des têtes d'affiche de la première journée de l'événement, avec un concert prévu sur la scène de l'OLM Souissi, ont précisé les organisateurs.

Figure majeure du rap français, Ninho SDT a enchaîné les succès avec plusieurs titres et albums à succès (Comme prévu, Destin, Jefe). Il détient le record du plus grand nombre de morceaux certifiés dans le paysage du rap français.

Créé en 2001 et placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Festival "Mawazine - Rythmes du Monde" est un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique au Maroc. Organisé chaque année sur une durée de neuf jours, le festival propose une programmation riche réunissant de grandes stars de la musique internationale et arabe, faisant des villes de Rabat et Salé le théâtre de rencontres exceptionnelles entre le public et les artistes les plus en vue.