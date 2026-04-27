Maroc: Le 21ème Festival Mawazine - Rythmes du Monde, du 19 au 27 juin

27 Avril 2026
Libération (Casablanca)

La 21ᵉ édition du Festival "Mawazine - Rythmes du Monde" aura lieu du 19 au 27 juin, a annoncé l'Association Maroc Cultures. L'artiste français Ninho SDT sera l'une des têtes d'affiche de la première journée de l'événement, avec un concert prévu sur la scène de l'OLM Souissi, ont précisé les organisateurs.

Figure majeure du rap français, Ninho SDT a enchaîné les succès avec plusieurs titres et albums à succès (Comme prévu, Destin, Jefe). Il détient le record du plus grand nombre de morceaux certifiés dans le paysage du rap français.

Créé en 2001 et placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Festival "Mawazine - Rythmes du Monde" est un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique au Maroc. Organisé chaque année sur une durée de neuf jours, le festival propose une programmation riche réunissant de grandes stars de la musique internationale et arabe, faisant des villes de Rabat et Salé le théâtre de rencontres exceptionnelles entre le public et les artistes les plus en vue.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.