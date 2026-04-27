Cote d'Ivoire: Tournée de remerciements à Kroukroubo - Le député Léandre Koffi promet une proximité renforcée avec les populations

Quatre mois après son élection à la tête de la circonscription 052 (Yamoussoukro sous-préfecture, Kossou commune et sous-préfecture), le député Léandre Kouakou Kouhouré Koffi a entamé, le vendredi 24 avril 2026, une tournée de remerciements aux populations.

Première étape de cette série de rencontres : son village natal de Kroukroubo, où une foule nombreuse s'est mobilisée pour accueillir l'élu.

Dans une atmosphère empreinte de reconnaissance et d'émotion, le parlementaire a tenu à exprimer sa gratitude aux populations pour leur soutien lors des législatives du 27 décembre 2025, organisées dans un contexte particulier. Revenant sur les difficultés liées à la centralisation des urnes à Yamoussoukro, consécutive aux violences enregistrées en octobre 2025, Léandre Koffi a salué la détermination des électeurs. « Je sais que cela n'a pas été facile pour vous, mais vous vous êtes déplacés massivement pour accomplir votre devoir civique. Je vous en suis infiniment reconnaissant », a-t-il déclaré.

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Profitant de cette tribune, l'élu de la Nation a une nouvelle fois plaidé pour la libération des jeunes arrêtés après les incidents du 20 octobre 2025. Dans un ton conciliant, il a lancé un appel à la clémence du Président de la République. « Je demande pardon et implore la clémence du chef de l'État pour ces jeunes qui ont été instrumentalisés », a insisté le député, tout en regrettant des événements qu'il juge contraires à l'héritage de paix légué par Félix Houphouët-Boigny.

Dans la même dynamique, Léandre Koffi a invité les cadres de Yamoussoukro à dépasser leurs divergences pour privilégier l'intérêt supérieur de la région. Déplorant un manque de cohésion, il a souligné l'urgence d'unir les forces vives locales pour impulser le développement. « On ne peut pas bâtir sans amour ni cohésion. La meilleure politique reste celle du coeur, celle qui consiste à aider son prochain », a-t-il affirmé, se positionnant comme un artisan de la réconciliation régionale.

Fidèle à sa promesse de proximité avec les populations, le député a assuré qu'il restera à l'écoute de leurs préoccupations. « Je suis prêt à continuer à vous assister et à vous décharger de votre fardeau », a-t-il rassuré.

Dans un geste concret de reconnaissance, Léandre Koffi a également offert des moyens logistiques à son cabinet, qu'il qualifie de « guerriers ». Une voiture, un tricycle et dix motos ont été remis pour faciliter les déplacements de ses collaborateurs sur le terrain. Ces équipements, accompagnés d'une assurance d'un an et d'une prise en charge du carburant, visent à renforcer leur capacité d'action au plus près des populations.

Après cette étape inaugurale à Kroukroubo, la tournée de remerciements du député se poursuivra dans les différentes localités de sa circonscription dans les semaines à venir, avec pour ambition de consolider le lien de confiance avec ses électeurs et de promouvoir la paix et le développement dans le district de Yamoussoukro.