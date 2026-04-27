Cote d'Ivoire: Bouaké/Plume d'or ivoire - La 5e édition lancée

Les professionnels des médias exerçant dans les régions seront, cette année encore, en compétition.

« Rôle de l'intelligence artificielle (Ia) dans le travail des correspondants de presse », tel est le thème retenu par le comité d'organisation pour la célébration de la 5e édition de "Plume d'or ivoire", prévue les 4, 5 et 6 septembre 2026, à Bouaké.

Initié par l'Union nationale des journalistes et correspondants de presse de Côte d'Ivoire (Unajcp-CI), l'événement a été officiellement annoncé le 22 avril 2026, dans les locaux du siège des ressortissants de la Cedeao résidant à Bouaké, par El Hadj Ladji Abou Sanogo, président de cette union. « Le point culminant, c'est le dîner de gala prévu le 5 septembre 2026, à partir de 19 heures, dans un réceptif hôtelier de Bouaké, au cours duquel seront décernées les meilleures oeuvres journalistiques », a-t-il précisé.

Il convient de rappeler que « Plume d'or ivoire » est une cérémonie de distinction des journalistes et correspondants de presse, en compétition à travers leurs oeuvres. Ces dernières seront soumises à l'appréciation d'un jury de haut niveau, composé de « seniors » de la presse ivoirienne.

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En initiant une telle compétition entre confrères, l'Unajcp-CI entend inverser les rôles, en mettant sous les feux de la rampe ceux qui, au quotidien, assurent la couverture de l'information. L'objectif est de promouvoir l'excellence dans le traitement de l'information et de valoriser le travail des professionnels exerçant en région, malgré les difficultés connues.

Selon El Hadj Ladji Abou Sanogo, tous les journalistes et correspondants de presse peuvent faire acte de candidature. « Toutefois, il faut être membre de l'Unajcp-CI, détenir la carte 2026 et être à jour de ses cotisations annuelles, fixées à 12 000 Fcfa », a-t-il fait savoir.

Une fois ces conditions remplies, les candidats doivent déposer leurs productions au plus tard le 5 août 2026. « Trois genres journalistiques seront soumis au jury, à savoir le reportage, l'enquête et l'interview », a-t-il précisé, tout en encourageant ses confrères à postuler massivement. Il a également annoncé une disposition particulière. « Les lauréats des précédentes éditions, à l'exception de ceux de la 4e édition, sont autorisés à concourir de nouveau », a indiqué le président de l'Unajcp-CI.

Pour motiver les professionnels des médias à y prendre part, le président de l'Unajcp-CI a annoncé des prix conséquents. « Si, l'année dernière, le super prix est reparti avec une moto, nous prévoyons pour cette 5e édition un terrain, voire une voiture », a-t-il promis.

Qui succédera à Seydou Badian, de Man-info.net (Man), super prix de la 4e édition de « Plume d'or ivoire » ?