Cote d'Ivoire: Chambre des entreprises chrétiennes - Un dîner gala pour bâtir des entreprises solides et engagées

27 Avril 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

La Chambre Internationale des Entreprises Chrétiennes (CIEC) a réuni, le 25 avril 2026, entrepreneurs, investisseurs et acteurs économiques autour d'un dîner gala à l'hôtel Pullman Abidjan-Plateau.

Placée sous le thème « Bâtir des entreprises à impact durable », cette rencontre a servi de cadre d'échanges, de partage d'expériences et de promotion d'un entrepreneuriat fondé sur des valeurs éthiques et durables.

À travers cette initiative, la CIEC entend fédérer les entrepreneurs chrétiens autour d'une vision commune : celle d'un pôle économique dynamique capable de contribuer significativement au développement national et international. L'événement a également permis de mettre en lumière les initiatives portées par ces acteurs engagés dans divers secteurs d'activités.

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Prenant la parole, le président de la CIEC, Bah Patrice Oulai, a rappelé les ambitions de son organisation. Selon lui, la structure se positionne comme un levier stratégique pour accompagner les entrepreneurs dans leur croissance. « Nous sommes résolument engagés à faire de la CIEC un maillon essentiel de l'économie nationale et internationale. Notre mission est claire : tisser des partenariats solides, favoriser le réseautage stratégique et organiser des voyages d'affaires pour ouvrir de nouveaux horizons à nos membres », a-t-il déclaré.

Insistant sur l'importance du réseau dans la réussite entrepreneuriale, il a exhorté les participants à croire en leurs projets tout en cultivant l'excellence. « Pour être un bon entrepreneur, il faut croire en ses projets et aimer ce que l'on fait. La réussite passe aussi par le réseautage. Intégrer la CIEC permet de bénéficier d'une expertise et d'un accompagnement de qualité », a-t-il souligné.

Dans sa dynamique de structuration, la CIEC prévoit plusieurs activités majeures, notamment l'organisation d'une foire de l'entrepreneur chrétien ainsi qu'une soirée dédiée aux très petites et moyennes entreprises (TPME). Ces initiatives visent à renforcer la visibilité des entreprises membres et à faciliter leur accès à des opportunités de financement et de partenariat.

Au-delà de ces actions, l'organisation nourrit l'ambition de devenir un véritable carrefour d'opportunités, en se positionnant comme un point de convergence entre investisseurs nationaux et internationaux, institutions financières et entrepreneurs. Elle entend également promouvoir une image du chrétien comme acteur crédible et influent du monde des affaires, tout en contribuant à l'essor économique et social de la Côte d'Ivoire.

Ouverte à tous les entrepreneurs chrétiens, sans distinction de secteur ou de taille d'entreprise, la CIEC, dont le siège est basé à Yopougon, se veut inclusive et accessible. Elle aspire à favoriser l'indépendance économique de ses membres à travers un accompagnement structuré et des opportunités concrètes.

Dans une ambiance conviviale et élégante, le dîner gala a été marqué par une riche programmation, mêlant présentations d'entreprises, prestations artistiques, panel d'échanges, témoignages inspirants et séances de réseautage. Une soirée qui aura permis de consolider les liens entre entrepreneurs et de poser les bases d'un entrepreneuriat à fort impact durable.

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